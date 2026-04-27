Petro admite veracidad sobre mina de oro controlada por narco

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que es "verdad" e inocultable lo que reveló el diario estadounidense The New York Times sobre una mina de oro de la que se lucra el grupo criminal Clan del Golfo, que extendió sus límites a una base militar en zona rural del municipio de Caucasia, departamento de Antioquia (noroeste).

Detalles confirmados

Para Petro, el reportaje del medio de prensa extranjero "muestra la verdad, una realidad evidente en Colombia", que señala que parte de la economía ilícita del país, en la que no está solo la minería, sino el narcotráfico, entre otras actividades, pasa por la extracción del oro, bajo prácticas contrarias a las leyes medioambientales y en beneficio de grupos al margen de la ley.

"El gobierno nacional propone volver al monopolio estatal de la compra del oro, esto debe introducirse como reforma constitucional", propuso Petro, como salida a la situación.

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El diario norteamericano fue al Batallón No. 31 Rifles, comprobó que junto al complejo militar hay una mina de oro llamada "La Mandinga", cuyos mineros cruzaron las líneas de esa sede del Ejército y realizan excavaciones, mediante el uso de mangueras de alta presión de agua, que han transformado una antigua zona boscosa en un barrizal.

¿Qué declaró Gustavo Petro sobre la minería ilegal?

Petro se despachó contra todos, al acusar a militares y policías, sin mencionar nombres, que miran para otro lado frente al tema de la minería ilegal y otros crímenes de esas organizaciones delictivas o se prestan para trabajar.

También acusó a gobiernos anteriores por aprobar leyes en favor de este tipo de minería y ponerse en favor de los intereses norteamericanos, entre otros señalamientos.

"La pequeña minería hay que apoyarla y por eso debe cambiar el código minero de Andrés Pastrana, que trata a los pequeños mineros como delincuentes para entregar el subsuelo de Colombia a multinacionales. El proyecto está en el Congreso y no ha recibido ni siquiera ponencia porque hay políticos y no solo militares financiados por las economías ilícitas y son aliados de la mafia", acusó Petro.