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Pike ya está consciente

Por AP

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Pike ya está consciente
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      Tennessee.- Christa Pike, una reclusa de Tennessee que sobrevivió a un intento de ejecución en Tennessee, está despierta y es capaz de comunicarse mientras recibe tratamiento en un hospital, informaron sus abogados el martes.

      Los abogados de Christa Pike señalaron que su pronóstico sigue sin estar claro y expresaron que enfrenta "una larga recuperación".

      "Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica", afirmaron sus abogados en un comunicado. "A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos".

      Sus dijeron abogados que están agradecidos con los servicios de emergencia y el equipo médico del hospital "que trataron a Christa como un ser humano y le han brindado una atención excepcional".

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      Se trata del primer indicio de que Pike ha mejorado desde que fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville el miércoles pasado.

      Los abogados de Pike dijeron en su comunicado del martes que mantienen su petición al gobernador saliente de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la sentencia de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

      "Christa Pike es una sobreviviente y afrontará la recuperación un día a la vez", expresaron sus abogados.

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