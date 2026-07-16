Planea Rusia ataques a países de OTAN

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VILNA, Lituania.- El presidente de Lituania señaló que las evaluaciones de inteligencia sugieren que Rusia planea posibles ataques contra infraestructura crítica en los estados bálticos o Polonia.

El presidente Gitanas Nauseda señaló que las autoridades vigilan el riesgo de ataques que podrían afectar los sistemas de energía y transporte del país, incluidas instalaciones que respaldan las conexiones de Lituania con la red eléctrica europea.

"No puedo negar que tenemos esa información y que se refiere a operaciones cinéticas limitadas que probablemente apunten a infraestructura crítica", declaró Nauseda a la agencia de noticias lituana BNS.

Indicó que la inteligencia no identificó un lugar ni un momento específico para los posibles ataques. Añadió que esas provocaciones podrían implicar medios convencionales o de otro tipo.

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Rusia desestimó la afirmación de considerarla un pretexto para justificar el aumento del despliegue militar de la OTAN en los países bálticos.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, advirtió de manera similar el miércoles que, dado que Ucrania es cada vez más eficaz para presionar a Rusia, Moscú podría responder con provocaciones contra el flanco oriental de la OTAN.

"Incluso sin una victoria total ucraniana, Rusia podría poner a prueba indirectamente el Artículo 5 y los mecanismos de respuesta a nivel de la Alianza y de la Unión Europea", afirmó Rinkevics.