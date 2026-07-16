logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Planea Rusia ataques a países de OTAN

Por AP

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Planea Rusia ataques a países de OTAN
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      VILNA, Lituania.- El presidente de Lituania señaló que las evaluaciones de inteligencia sugieren que Rusia planea posibles ataques contra infraestructura crítica en los estados bálticos o Polonia.

      El presidente Gitanas Nauseda señaló que las autoridades vigilan el riesgo de ataques que podrían afectar los sistemas de energía y transporte del país, incluidas instalaciones que respaldan las conexiones de Lituania con la red eléctrica europea.

      "No puedo negar que tenemos esa información y que se refiere a operaciones cinéticas limitadas que probablemente apunten a infraestructura crítica", declaró Nauseda a la agencia de noticias lituana BNS.

      Indicó que la inteligencia no identificó un lugar ni un momento específico para los posibles ataques. Añadió que esas provocaciones podrían implicar medios convencionales o de otro tipo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Rusia desestimó la afirmación de considerarla un pretexto para justificar el aumento del despliegue militar de la OTAN en los países bálticos.

      El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, advirtió de manera similar el miércoles que, dado que Ucrania es cada vez más eficaz para presionar a Rusia, Moscú podría responder con provocaciones contra el flanco oriental de la OTAN.

      "Incluso sin una victoria total ucraniana, Rusia podría poner a prueba indirectamente el Artículo 5 y los mecanismos de respuesta a nivel de la Alianza y de la Unión Europea", afirmó Rinkevics.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Corea del Sur ajusta tasa para frenar inflación y deuda
        Corea del Sur ajusta tasa para frenar inflación y deuda

        Corea del Sur ajusta tasa para frenar inflación y deuda

        SLP

        AP

        El Banco de Corea incrementó su tasa clave a 2,75% para controlar la inflación y el endeudamiento.

        Arqueólogos recuperan dos tableros de ajedrez de hace 2.000 años en el centro de China
        Arqueólogos recuperan dos tableros de ajedrez de hace 2.000 años en el centro de China

        Arqueólogos recuperan dos tableros de ajedrez de hace 2.000 años en el centro de China

        SLP

        EFE

        El hallazgo incluye 130 ajuares funerarios con piezas de cerámica, bronce y hierro en tumbas bien conservadas.

        Estados Unidos intensifica ataques contra Irán y bloquea exportaciones
        Estados Unidos intensifica ataques contra Irán y bloquea exportaciones

        Estados Unidos intensifica ataques contra Irán y bloquea exportaciones

        SLP

        AP

        El bloqueo naval estadounidense sobre Irán se mantiene activo tras ataques recíprocos que elevan la tensión en Oriente Medio.

        SSPC recupera insumos farmacéuticos y vehículos robados en Chalco
        SSPC recupera insumos farmacéuticos y vehículos robados en Chalco

        SSPC recupera insumos farmacéuticos y vehículos robados en Chalco

        SLP

        PULSO

        Dos vehículos con reporte de robo fueron asegurados junto con medicamentos en un operativo en el municipio de Chalco.