Policía escolar de Uvalde en juicio por tiroteo escolar en Texas

CORPUS CHRISTI, Texas (AP) — Un policía escolar de Uvalde, Texas, se mantuvo al margen durante uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos y no hizo ningún intento por distraer o detener al atacante antes de que abriera fuego dentro de las aulas, dijo un fiscal al jurado el martes.

Adrian Gonzales, un exagente de las escuelas de Uvalde que fue uno de los primeros en responder al ataque, llegó mientras el agresor adolescente aún estaba fuera del edificio y no hizo nada, ni siquiera cuando un maestro señaló la dirección del tirador, dijo el fiscal especial Bill Turner durante las declaraciones de apertura de un juicio penal.

El agente entró a la Escuela Primaria Robb minutos más tarde, "cuando el daño ya estaba hecho", dijo Turner.

Gonzales se ha declarado no culpable en el caso, que es un raro ejemplo de presentación de cargos contra un agente acusado de no hacer más para salvar vidas. Su abogado ha dicho que el policía intentó salvar a los niños ese día en 2022.

Una vez dentro de la escuela, las autoridades esperaron más de una hora para confrontar al agresor. Gonzales enfrenta 29 cargos de abandono o peligro infantil y podría ser sentenciado a un máximo de dos años de prisión si es condenado.

"Pudo haberlo detenido, pero no quería ser el objetivo", dijo Velma Lisa Duran, hermana de la maestra Irma García, que formó parte de los 19 estudiantes y dos maestros que fueron asesinados.

Duran, quien llegó al tribunal el martes por la mañana para presenciar el inicio del juicio, dijo que las autoridades se mantuvieron al margen hace más de tres años mientras su hermana "murió protegiendo a los niños".

Los abogados defensores insistieron el martes en que Gonzales hizo lo que pudo cuando llegó a una escena confusa y caótica. Describieron a un agente que intentó evaluar dónde estaba el tirador mientras pensaba que le estaban disparando sin protección contra un rifle de alto poder.

Gonzales fue parte del primer grupo que entró al edificio antes de que recibieran disparos de Ramos, dijeron los abogados del oficial.

"No se trató de un hombre que estaba esperando. No fue un hombre que no actuó", dijo el abogado defensor Jason Goss.

Gonzales y el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, son los únicos dos agentes que enfrentan cargos penales por la respuesta. El juicio de Arredondo no ha sido programado.

Gonzales, un veterano de 10 años de la fuerza policial, tenía un extenso entrenamiento en tiradores activos, dijo el fiscal especial. "Cuando escuchas disparos, vas hacia el fuego", dijo Turner.

"Cuando un niño llama al 911, tenemos derecho a esperar una respuesta", dijo Turner, con voz temblorosa.

Algunas familias de las víctimas estaban molestas porque no se acusó a más agentes, dado que casi 400 elementos federales, estatales y locales convergieron en la escuela poco después del ataque.

Estudiantes aterrorizados dentro de las aulas llamaron al 911 mientras los padres suplicaban por la intervención de los agentes, algunos de los cuales estaban parados en un pasillo mientras se escuchaban disparos. Finalmente, un equipo táctico de agentes entró al aula y abatió al tirador.

En una investigación se encontró que pasaron 77 minutos desde que las autoridades llegaron hasta que el equipo táctico irrumpió en el aula y mató a Salvador Ramos, quien estaba obsesionado con la violencia y la notoriedad en los meses previos al tiroteo.

Se espera que el juicio de Gonzales dure unas dos semanas, dijo el juez Sid Harle.

Entre los posibles testigos se encuentran agentes del FBI y de los Rangers de Texas, despachadores de emergencia, empleados de la escuela y familiares de las víctimas.

A petición de los abogados de Gonzales, el juicio se trasladó a Corpus Christi después de que argumentaron que Gonzales no podría recibir un juicio justo en Uvalde.

En la acusación se culpa a Gonzales de poner a los niños en "peligro inminente" de lesión o muerte al no enfrentar al tirador y no seguir su entrenamiento.

En las revisiones estatales y federales del tiroteo se menciona una cascada de problemas en el entrenamiento de las fuerzas del orden, la comunicación, el liderazgo y la tecnología, y se cuestiona por qué los agentes esperaron tanto tiempo.

Según la revisión estatal, Gonzales dijo a los investigadores que una vez que la policía se dio cuenta de que todavía había estudiantes sentados en otras aulas, ayudó a evacuarlos.

Es probable que los fiscales enfrenten un alto estándar para obtener una condena. Los miembros del jurado a menudo son reacios a condenar a los agentes de la ley por inacción, como se vio después de la masacre escolar de Parkland, Florida, en 2018.

El policía Scot Peterson fue acusado de no confrontar al tirador en ese ataque. Fue la primera acusación de este tipo en Estados Unidos por un tiroteo en el campus, y el acusado fue absuelto por un jurado en 2023.