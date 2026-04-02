Policía estatal de Massachusetts acusada por muerte de recluta en boxeo

WORCESTER, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un supervisor y dos instructores de la Policía Estatal de Massachusetts fueron procesados el jueves en relación con la muerte de un recluta que sufrió una conmoción cerebral durante una sesión de combate y varias lesiones por traumatismo contundente un día después.

Enrique Delgado-Garcia, de 25 años, murió en un hospital el 13 de septiembre de 2024, un día después de quedar inconsciente durante un ejercicio de tácticas defensivas en el ring de boxeo y de sufrir una "crisis médica", informaron las autoridades en ese momento. Los cargos en este tipo de casos son sumamente raros.

David Meier, designado por la fiscal general de Massachusetts para investigar la muerte, dijo en febrero que el supervisor y los instructores de la unidad de tácticas defensivas de la academia están acusados de homicidio involuntario y de causar lesiones corporales graves a una persona que participaba en un programa de entrenamiento. La supervisora también fue acusada de perjurio en relación con su testimonio ante el jurado preliminar.

La teniente Jennifer Penton, la supervisora y sargento en el momento en que fue acusada, junto con los agentes Edwin Rodriguez y David Montanez, se declararon inocentes de todos los cargos en el Tribunal Superior de Worcester. Un cuarto agente, Casey LaMonte, tiene previsto comparecer para su lectura de cargos el 14 de abril.

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En una sala abarrotada, Penton, Rodriguez y Montanez permanecieron juntos y respondieron "inocente" repetidamente mientras se leían los cargos en voz alta. Al otro lado de la sala, familiares de Delgado-Garcia se sentaron en silencio y observaron. Y fuera del tribunal, un puñado de personas sostenía carteles en apoyo a Delgado-Garcia.

Los tres quedaron en libertad bajo palabra, con varias condiciones, entre ellas no tener contacto con posibles testigos del caso. El juez también programó una conferencia previa al juicio para el 16 de junio con sus abogados.

Meier había dicho que sesiones de combate inseguras provocaron la conmoción cerebral de Delgado-Garcia. Un día después, según el investigador, el aprendiz sufrió "múltiples lesiones por traumatismo contundente en la cabeza y una hemorragia cerebral masiva" después de que el personal de la academia no detuviera un combate de boxeo de entrenamiento.

Cuando se anunciaron los cargos en febrero, Brian Williams, presidente de la Asociación de la Policía Estatal de Massachusetts, dijo que "el personal veterano de entrenamiento acusado hoy tiene derecho a la misma presunción de inocencia y al debido proceso garantizados a cada ciudadano".

La asociación respalda a sus miembros y los defenderá enérgicamente mientras trabaja con el departamento para mejorar los estándares de entrenamiento, señaló en un comunicado.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, dijo a los periodistas en febrero que era importante que se realizara una investigación independiente e imparcial. Esto se produce tras los llamados de varios grupos activistas, así como de la familia y amigos de Delgado-Garcia, para que los responsables de su muerte rindan cuentas.

"La familia se siente aliviada de que haya habido avances en el caso desde el principio", dijo en ese momento Mike Wilcox, su abogado, añadiendo que había "luz al final del túnel en términos de rendición de cuentas".

Una serie de tragedias en todo el país en los últimos años ha puesto atención en las academias de las fuerzas del orden.

Una investigación de The Associated Press, "Dying to Serve", encontró que más de 30 reclutas han muerto durante academias policiales desde 2015, debido a una combinación de ejercicios de entrenamiento violentos o extenuantes, calor, esfuerzo y otras afecciones médicas.

El número de muertes ha aumentado en los últimos años a medida que los departamentos recurren a candidatos menos tradicionales para cubrir vacantes, pero mantienen prácticas de academia de larga data. Por lo general, los investigadores las han tratado como incidentes médicos lamentables pero inevitables, y normalmente no se han considerado cargos penales.

Se cree que los cargos en Massachusetts son los primeros relacionados con la muerte de un recluta de una academia de policía en años. Al examinar las muertes de 37 reclutas desde 2005, AP no pudo encontrar ningún otro caso que haya derivado en cargos penales.

Otras formas de responsabilidad legal, incluidas demandas civiles e investigaciones de seguridad laboral, también son inusuales. Las familias han tenido dificultades para cobrar beneficios federales por fallecimiento, incluso después de que el Congreso aprobara una ley que aclaraba que los reclutas eran elegibles.

El mes pasado, la familia del recluta policial de San Francisco Jon-Marques Psalms, quien murió tras desplomarse durante un ejercicio de entrenamiento de combate en agosto de 2025, presentó una demanda por muerte injusta contra el departamento, alegando negligencia. La oficina del abogado de la ciudad emitió un comunicado en el que indicó que sus "pensamientos y oraciones" estaban con la familia tras la muerte "trágica" de Psalms y que estaba revisando la demanda y respondería ante el tribunal.