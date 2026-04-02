Matan a ladrillazos a mujer de 67 años en Tapachula, Chiapas
La Colectiva 50+1 reporta seis feminicidios en marzo y exige acciones urgentes para frenar la violencia.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., abril 2 (EL UNIVERSAL).-Eulalia "N" , una mujer de 67 años, fue hallada sin vida
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dentro de su vivienda en el ejido Congregación Reforma de la ciudad de Tapachula, informó la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1.
La agrupación feminista refirió que de acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima de la tercera edad "fue asesinada con extrema violencia, a golpes con ladrillos y trozos de madera".
En un comunicado, la Colectiva expuso que el pasado domingo 29 de marzo tuvo conocimiento del feminicidio de Eulalia, quien fue hallada sin vida en su domicilio.
Tapachula, enfatizó, continúa en foco rojo por la violencia contra las mujeres, que genera profunda preocupación ante la ausencia de acciones efectivas derivadas de la alerta de violencia de género.
El 30 de marzo, refirió, la Fiscalía General del Estado informó sobre el feminicidio de una adolescente de 17 años, identificada con las iniciales J.M.P.C., en el municipio de Aldama, ubicado en la región Altos.
La joven fue asesinada con un disparo en el tórax en el paraje Xuxchén que le causó muerte instantánea. La Fiscalía detuvo al presunto feminicida, Guadalupe Victorio "N" de 35 años.
Marzo se convirtió en un mes de luto: Colectiva
El mes de marzo en Chiapas, que debería ser un período de reconocimiento, avance y defensa de los derechos de las mujeres, se cerró "con profunda indignación y dolor", destacó la Colectiva.
Fue de "profunda indignación y dolor" debido al registro de seis feminicidios que se cataloga como la cifra más alta de crímenes machistas en los recientes años en el estado, y suman 13 feminicidios en el curso de este 2026, enumeró la organización de activistas.
Alertó que la violencia contra las mujeres en Chiapas se encuentra en un nivel alarmante y supera la capacidad de respuesta de las autoridades. "Marzo ha dejado de ser un mes de lucha y avance para convertirse en un mes de luto", advirtió.
La Colectiva 50+1 exigió justicia legal por los feminicidios de Amparo, Rubí (13 años), Rosmery, Reyna Susana, Eulalia y Juana.
La Colectiva se negó a normalizar esa expresión de violencia. "No podemos ni debemos acostumbrarnos a la pérdida sistemática de la vida de las mujeres", indicó .
La exigencia a las autoridades, puntualizó, es la revisión urgente y profunda de la alerta de violencia de género que no protege la vida de las mujeres, aunado a la aplicación de acciones inmediatas, contundentes y eficaces para frenar la violencia feminicida.
Así como realizar investigaciones diligentes con perspectiva de género, que garanticen justicia y eviten la impunidad; que las autoridades actúen con la celeridad que la gravedad de esta crisis demanda.
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