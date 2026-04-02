Matan a ladrillazos a mujer de 67 años en Tapachula, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., abril 2 (EL UNIVERSAL).-

, una mujer de 67 años, fue

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dentro de su vivienda en elde la ciudad de, informó la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de laLa agrupación feminista refirió que de acuerdo con las, la víctima de la tercera edad "fue, ay trozos de madera".En un comunicado, laexpuso que el pasado domingo 29 de marzo tuvo conocimiento del, quien fueen su domicilio., enfatizó, continúa enpor la, que genera profunda preocupación ante la ausencia de acciones efectivas derivadas de laEl 30 de marzo, refirió, lainformó sobre elde 17 años, identificada con las iniciales J.M.P.C., en el, ubicado en la región Altos.La joven fue asesinada con unen el paraje Xuxchén que le causó. La Fiscalía detuvo al presunto feminicida,de 35 años.Marzo se convirtió en un mes de luto:Elen Chiapas, que debería ser un período de reconocimiento, avance y defensa de los derechos de las mujeres, se cerró "cony dolor", destacó laFue de "y dolor" debido al registro deque se cataloga como lade crímenes machistas en los recientes años en el estado, y suman 13 feminicidios en el curso de este 2026, enumeró la organización de activistas.Alertó que laen Chiapas se encuentra en uny supera la capacidad de respuesta de las. "Marzo ha dejado de ser un mes de lucha y avance para convertirse en un mes de luto", advirtió.Laexigiópor los feminicidios de, Rosmery, Reyna Susana, Eulalia y Juana.Lase negó a normalizar esa expresión de violencia. "No podemos ni debemos acostumbrarnos a lade la", indicó .La exigencia a las, puntualizó, es lay profunda de laque no protege la, aunado a la aplicación de, contundentes y eficaces para frenar la violencia feminicida.Así como realizarcon, que garanticeny eviten la impunidad; que lasactúen con la celeridad que la gravedad de esta crisis demanda.