Policía italiana incauta 21 obras falsificadas de Dalí en Parma

La policía especializada en arte incautó las obras tras alerta de la fundación Gala - Salvador Dalí.

Por AP

Octubre 01, 2025 02:02 p.m.
Policía italiana incauta 21 obras falsificadas de Dalí en Parma

ROMA (AP) — La policía italiana especializada en arte incautó el miércoles 21 presuntas obras de Salvador Dalí sospechosas de ser falsificaciones, después de recibir un aviso de la fundación del artista surrealista en España sobre presuntas anomalías.

Las obras formaban parte de la exposición "Salvador Dalí, tra arte e mito" ("Salvador Dalí, entre arte y mito") que estuvo en Roma la primera mitad del año y se inauguró la semana pasada en el Palazzo Tarasconi de Parma.

El unidad especializada en arte de los carabinieri explicó que, mientras la muestra estaba en Roma, recibió un reporte sobre anomalías sospechosas en algunas de las obras por parte de la Fundaciòn Gala - Salvador Dalí. El artista creó la fundación sin ánimo de lucro en 1983 para "promover, fomentar, difundir, realzar y defender el mundo de Dalí en todo el mundo", según su web.

El miércoles por la mañana, con una orden judicial, la policía incautó 21 obras en el museo de Parma, que incluían tapices, dibujos y grabados. La policía indicó que la investigación seguía en curso.

Con sus caprichosas creaciones, Dalí es uno de los artistas más falsificados junto con Pablo Picasso y Amadeo Modigliani, según ArtNews.

 

