Colapso fatal de edificio en Indonesia

Yakarta, Indonesia.- Unos 91 estudiantes siguen atrapados bajo escombros de concreto casi dos días después de que un edificio de una escuela islámica se derrumbara sobre ellos, dijeron las autoridades tras revisar los registros de asistencia y los informes de las familias de los desaparecidos.

Más de 300 rescatistas trabajaron desesperadamente para liberar a los sobrevivientes el miércoles por la mañana, después de que la estructura cayera sobre cientos de personas, en su mayoría adolescentes varones, que realizaron sus oraciones vespertinas el lunes en una sala de la escuela islámica Al Khoziny, un internado centenario en la provincia de Java Oriental a la que se le realizó una ampliación no autorizada.

Se ha confirmado la muerte de por lo menos tres estudiantes, mientras que otros 100 resultaron heridos, muchos de ellos con lesiones en la cabeza y huesos rotos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres actualizó a 91 el número de personas que presuntamente siguen enterradas bajo los escombros el martes, frente a los 3 del informe anterior.

La agencia dijo que al menos seis niños seguían con vida bajo los escombros, pero la búsqueda se dificultaba debido a las enormes pérdidas de concreto y otras partes inestables del edificio.

