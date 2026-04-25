Policía muere y otro queda herido tras tiroteo en hospital Chicago

CHICAGO (AP) — Un policía murió y otro resultó gravemente herido el sábado tras un tiroteo en un hospital de Chicago, informaron las autoridades.

El sospechoso, que no fue identificado públicamente, fue detenido, dijo el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

"Los agentes trasladaron a un individuo al Hospital Swedish para una observación, momento en el que dos de nuestros agentes fueron baleados", dijo Snelling en una conferencia de prensa por la tarde. "Uno recibió un disparo crítico. Se confirmó (su muerte). El segundo agente ahora mismo lucha por su vida en el hospital que está detrás de nosotros".

El tiroteo ocurrió en el Hospital Swedish de Endeavor Health en Chicago alrededor de las 10:50 de la mañana.

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El hospital informó que su sede fue puesta en confinamiento, y que los pacientes y el personal del centro de salud estaban a salvo.

"Hoy es un momento realmente difícil para nuestra ciudad. Es una tragedia", dijo el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en la conferencia de prensa. La ciudad proporciona servicios de apoyo de salud mental a los policías para que puedan hacer su trabajo, afirmó.

Snelling dijo que hay una investigación en curso y que no podía proporcionar detalles. Pero el hospital señaló en una publicación en Facebook que un individuo bajo custodia de las fuerzas del orden fue llevado al departamento de emergencias para recibir tratamiento y fue "revisado con un detector al llegar", siguiendo los protocolos. Fue escoltado por las fuerzas del orden en todo momento, informó el hospital.

También indicó que el hombre posteriormente disparó contra los agentes de las fuerzas del orden y salió del edificio del hospital. Más tarde fue aprehendido.

"Esos policías estaban allí como agentes de transporte", dijo Snelling, refiriéndose al agente que murió y al que resultó herido. Se recuperó un arma, dijo.

Señaló que los nombres de los agentes no fueron divulgados porque quieren asegurarse de que sus familias hayan sido notificadas. Uno de ellos era un agente de 38 años que había trabajado durante 10 años en el departamento. El otro es un agente de 57 años con 21 años de servicio, dijo Snelling.