Precio del petróleo se dispara tras ataques militares de EE.UU. a Irán

NUEVA YORK (AP) — El precio del petróleo se disparó y no mostró señales de frenar su rápido ascenso una semana después que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques intensos contra Irán que escalaron hasta convertirse en una guerra en Oriente Medio.

El conflicto, en el que casi todos los países de Oriente Medio han sufrido daños por misiles o ataques con drones, ha dejado varados en el Golfo Pérsico a los barcos que transportan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, sin poder atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, la reducida boca del golfo que limita por su lado norte con Irán.

La interrupción y los daños a instalaciones clave de petróleo y gas en Oriente Medio han provocado un corte en el suministro de petróleo y gas.

Los precios del petróleo superaron los 90 dólares por barril el viernes, con el crudo estadounidense cerrando en 90,90 dólares, un 36% más que hace una semana, y el Brent, el referente internacional, subiendo un 27% a lo largo de la semana hasta situarse en 92,69 dólares.

Las consecuencias están elevando lo que consumidores y empresas pagarán por gasolina, diésel y combustible de aviación, y algunos conductores ya lo están notando en la gasolinera.

"Es una locura. No hace falta, sobre todo en un momento en que la gente ya está pasando apuros, pero no es inesperado con todo este caos que está ocurriendo", comentó Mark Doran, que el viernes cargaba gasolina en Middlebury, Vermont. "No creo que haya habido un final a la vista de ningún conflicto en Oriente Medio que hayamos iniciado nosotros, así que el hecho de que digan que va a terminar tan rápido no es creíble, y Oriente Medio es, ya sabe, un lugar que Estados Unidos no va a resolver".

Declaraciones oficiales y perspectivas del conflicto

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos esperaba que sus operaciones militares contra Irán duraran de cuatro a cinco semanas, pero que tiene "la capacidad de prolongarlas mucho más". Y el viernes, Trump pareció descartar conversaciones con Irán si no hay una "rendición incondicional".

"Cuantas más noticias recibimos, más parece que esto va a durar muchísimo tiempo", señaló Al Salazar, jefe de investigación macro de petróleo y gas en Enverus.

En Estados Unidos, un galón de gasolina regular subió a 3,41 dólares el sábado, unos 43 centavos más que hace una semana, según el club automovilístico AAA. El diésel se vendía a 4,51 dólares por galón el sábado, unos 75 centavos más que la semana pasada.

Los impactos de precios se sintieron aún con más fuerza en Europa y Asia, mercados que dependen más de los suministros energéticos de Oriente Medio. Los precios del diésel se duplicaron en Europa, y los del combustible de aviación subieron cerca de un 200% en Asia, según Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy.

Los precios de la energía subieron durante toda la semana al tiempo que Irán lanzaba una serie de ataques de represalia, incluido uno con drones contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, y el conflicto se ampliaba. Irán también atacó una gran refinería en Arabia Saudí y una instalación de gas natural licuado (GNL) en Qatar, deteniendo los flujos de productos refinados y dejando fuera de servicio alrededor del 20% del suministro mundial de GNL.

"Seguimos viendo noticias de buques impactados o de refinerías o oleoductos, así que la lista es larguísima", afirmó Galimberti. Como resultado, indicó, aproximadamente 9 millones de barriles de petróleo al día están fuera del mercado debido a instalaciones atacadas o a productores que toman medidas de precaución. "Ahora mismo, con todo esto cerrado, estamos en una situación de déficit extremo".

Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, pero eso no significa que sea inmune a los aumentos del precio del petróleo o de la gasolina, ni que sus productores puedan simplemente compensar la diferencia.

El petróleo se negocia en mercados globales, así que incluso el petróleo producido en Estados Unidos ha subido de precio en función de lo que ocurre en Oriente Medio. Y para muchos productores petroleros estadounidenses, "si se perforan más pozos, hay un desfase de unos seis meses antes que se obtenga ese aumento de producción", explicó Salazar.

Además, Estados Unidos no puede convertir sin más todo su crudo en gasolina. Esto se debe a que la mayor parte del petróleo producido en Estados Unidos es crudo ligero y dulce, y las refinerías de las costas Este y Oeste están diseñadas principalmente para procesar crudo más pesado y agrio. Como resultado, Estados Unidos exporta parte de su crudo e importa algunos productos refinados como la gasolina.

Jerry Dalpiaz, de Covington, Louisiana, contó que empezó a llenar sus autos y bidones de gasolina "el día que anunciaron que Estados Unidos ha iniciado operaciones militares contra Irán" porque supuso que los precios de la gasolina subirían.

"Puedo capear el temporal porque estoy en una buena situación financiera, pero me da pena por mis conciudadanos que viven al día porque tienen que conducir para ir a trabajar y tienen que cambiar el aceite y todas esas cosas", expresó Dalpiaz. "Y necesitan algún alivio, y no parece que vaya a llegar pronto".

Trump presentó un plan el viernes para asegurar pérdidas de hasta aproximadamente 20.000 millones de dólares en la región del Golfo, con el objetivo de restaurar la confianza en el comercio marítimo, ayudar a estabilizar el comercio internacional y respaldar a empresas estadounidenses y aliadas que operan en Oriente Medio.

Pero algunos expertos en energía dijeron que un seguro adicional no resolverá el problema.

"El problema es que, en el mundo del comercio y el transporte marítimo de petróleo, la gente está preocupada por el contraterrorismo", sostuvo Amy Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York.

Agregó que les inquietan las lanchas rápidas automatizadas con drones, drones voladores que transportan armas y minas u otros dispositivos.

"Para que Estados Unidos cree el ambiente que deshaga el actual cuello de botella en el estrecho de Ormuz, tiene que haber alguna demostración creíble de soluciones al problema del contraterrorismo", destacó.

Salazar se preguntó cómo será la "nueva normalidad" si el estrecho de Ormuz se reabre de manera efectiva, y cómo será una seguridad eficaz.

"Basta con que una sola persona con un RPG (granada propulsada por cohete) se pare en la costa y destruya un petrolero, ¿no?", dijo Salazar. "Y esto es para siempre, ¿saben a qué me refiero?"