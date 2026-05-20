Preocupa rapidez de contagio del ébola

BUNIA, Congo.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó abiertamente su preocupación el martes por la "magnitud y la rapidez" de un brote de un tipo raro de ébola conocido como Bundibugyo en el este de la República Democrática del Congo, donde las autoridades reportaron 134 muertes sospechosas, así como más de 500 casos posibles.

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para una cepa más común de ébola que dio negativo, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios. El virus Bundibugyo que se ha detectado no tiene medicamentos ni vacunas aprobadas.

En Bunia, el lugar de la primera muerte conocida, trabajadores sanitarios con equipo de protección se desplazaban entre residentes que llevaban mascarillas de tela. "Conozco las consecuencias del ébola, sé cómo es", dijo la residente, Noëla Lumo.

En el Congo se esperaban envíos desde Estados Unidos y Reino Unido de una vacuna experimental para diferentes tipos de ébola, desarrollada por investigadores de Oxford, dijo Jean-Jacques Muyembe, un experto en virus del Instituto Nacional de Investigación Biomédica.

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"Administraremos la vacuna y veremos quién desarrolla la enfermedad", afirmó. Pero varios expertos dijeron que esos esfuerzos llevarían tiempo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que está "profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia", y señaló como motivos de alarma la aparición de casos en zonas urbanas, las muertes de trabajadores sanitarios y un importante movimiento de población.

En el Congo se han confirmado 30 casos, dijo Tedros más tarde a una reunión del comité de emergencia de la agencia de salud de la ONU. Dijo que la vecina Uganda ha informado a la OMS de dos casos confirmados, incluida una muerte en Kampala, su capital, entre personas que habían viajado desde el Congo.

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que requiere una respuesta coordinada.

Se ha iniciado el envío de recursos a las dos provincias afectadas cerca de Uganda. Varias partes del este del Congo están en manos de rebeldes armados, lo que complica envío de ayuda.

La jefa del equipo de la OMS en el Congo, la doctora Anne Ancia, dijo que las autoridades no han identificado al paciente cero.

También dijo que la vacuna Erbevo, que es utilizada contra un tipo diferente de ébola, forma parte de las que se estudian para un posible uso.