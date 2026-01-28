Presidente de Brasil advierte sobre fragilidad en integración regional en foro en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva advirtió el miércoles que América Latina y el Caribe atraviesan el momento de mayor retroceso en la integración regional, marcado por la falta de coordinación política, la fragmentación y la ausencia de consensos efectivos.

Durante la sesión inaugural del Foro Económico Internacional organizado por el Banco Desarrollo de América Latina en la ciudad de Panamá, Lula dijo también que la incapacidad de actuar de manera conjunta ha debilitado a la región frente a los desafíos geopolíticos, económicos y climáticos y alertó que mantener esta división profundiza su fragilidad.

"Vivimos hoy uno de los momentos de mayor retroceso en materia de integración", dijo el mandatario brasileño. "Pasamos de reunión en reunión rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel", agregó.

Como resultado, sostuvo, la única organización que engloba a la totalidad de los países de América Latina y el Caribe está paralizada.

"CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) no ha sido capaz de producir ni siquiera una única declaración contra intervenciones militares ilegales que afectan nuestra región", mencionó.

Aunque no hizo una referencia directa al ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro, Lula sostuvo que la historia demuestra que el uso de la fuerza nunca cimentará el camino para superar los flagelos que afectan al hemisferio.

A su turno, el presidente colombiano Gustavo Petro reprochó los "bombardeos" sobre Caracas e insistió en que Maduro debería ser juzgado por tribunales de su país o por un "tribunal de las tres Américas", que a su juicio se debería crear contra el narcotráfico.

También habló sobre su próximo encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y las tensiones con Ecuador.

Para Petro la región se debería unir para combatir el crimen, por lo que propuso un "pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad". Petro apuntó que le presentará esa idea a Trump cuando lo reciba en la Casa Blanca el 3 de febrero.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa no hizo referencia a los comentarios o la situación con Colombia, pero sí se refirió a que Latinoamérica debe estar unida. "Yo abogo y lucho todos los días por una América Latina integrada", dijo.

Noboa hizo un llamado a luchar contra la inseguridad. "Respetando siempre la libertad de cada uno y a los criminales tratarlos como criminales, porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la vida de todos nosotros" afirmó Noboa.

En el foro que se encontraban sus homólogos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala así como el presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, quien destacó los momentos en que Estados Unidos fue un socio a favor del desarrollo regional y sostuvo que en un contexto global de resurgimiento del proteccionismo y del unilateralismo, "los paradigmas endógenos conectados al panamericanismo y al bolivarismo no bastan".