Presidente de la CPI promete resistir presión de EEUU y Rusia pese a sanciones y amenazas

LA HAYA (AP) — El presidente de la Corte Penal Internacional afirmó el lunes durante la reunión anual de la institución que no cederá ante la presión de Estados Unidos y Rusia.

Nueve miembros del personal, incluidos seis jueces y el fiscal de la corte, han sido sancionados por el presidente estadounidense Donald Trump por llevar a cabo investigaciones sobre funcionarios de Estados Unidos e Israel, mientras que Moscú ha emitido órdenes de arresto para el personal en respuesta a una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por la guerra en Ucrania.

"Nunca aceptamos ningún tipo de presión", afirmó el juez Tomoko Akane a las delegaciones de los 125 estados miembros de la corte.

Las sanciones han afectado al trabajo de la corte en una amplia gama de investigaciones en un momento en que la institución lidia con cada vez más presión sobre sus recursos.

En su discurso del año pasado, Akane advirtió que la corte estaba siendo amenazada por el gobierno entrante de Trump. Tres semanas después de asumir el cargo por segunda vez, Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo sanciones al fiscal Karim Khan por investigaciones sobre Israel, un cercano aliado de Estados Unidos.

La corte ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar de Israel en Gaza tras los mortales ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La reunión de una semana de la corte comenzó el lunes. Los temas en la agenda incluyen la aprobación de su presupuesto en un contexto de creciente presión y titulares desfavorables.

La CPI se fundó en 2002 como la corte permanente de última instancia del mundo para procesar a individuos responsables de las atrocidades más atroces: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Estados Unidos, Israel, Rusia y China están entre las naciones que no son miembros.

La corte sólo actúa cuando las naciones no pueden o no quieren procesar esos crímenes en su territorio. La CPI no tiene fuerza policial y depende de los estados miembros para ejecutar órdenes de arresto.

Además de las sanciones y órdenes de arresto que enfrenta el personal, Khan ha renunciado temporalmente a la espera del resultado de una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada. Él niega las acusaciones.

La presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, Päivi Kaukoranta, reconoció que la investigación sobre lo ocurrido entre Khan y una asistente ha tardado más de lo esperado. "Soy muy consciente de que los estados han estado frustrados con la duración de este proceso", dijo en sus comentarios de apertura.

No hay una fecha establecida para que se complete la investigación.