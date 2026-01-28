Presidente Gabriel Boric lidera entrega de viviendas de emergencia en Chile

SANTIAGO (AP) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó el miércoles la entrega e instalación de nuevas viviendas de emergencia en la zona centro-sur del país, duramente azotada por una ola de feroces incendios forestales que han segado la vida de al menos 21 personas y dejado más de 330 heridos.

"Lo que quiero transmitirles es que la ayuda está llegando", expresó Boric desde un sector rural en las afueras de Concepción, la capital regional de la región del Bío Bío, la zona más afectada por los devastadores incendios que arden desde el pasado 17 de enero.

Bío Bío es la más golpeada entre las regiones que todavía registran focos de fuego activos. Fue allí donde las llamas llegaron con más fuerza, dejando un rastro de destrucción que ya acumula unas 3.400 viviendas destruidas y casi 21.000 personas damnificadas.

En conjunto, los voraces incendios, que también azotan las regiones de Ñuble, vecina a Bío Bío, y La Araucanía, un poco más al sur, ya dejan al menos 21 muertos, 333 heridos y 3.781 viviendas completamente arrasadas, según el boletín emitido la mañana del miércoles por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (Senapred).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, más de 420 personas siguen abrigadas en albergues dispuestos por las autoridades, mientras que equipos especializados continúan trabajando para identificar si varios restos óseos hallados calcinados serían de potenciales víctimas humanas.

Durante su visita a la región —la cuarta desde el inicio de la emergencia-- Boric informó que más de 3.700 hogares han sido registrados para recibir soporte a través de bonos financieros, cuyo pago empezó a realizarse el pasado sábado y que ya superan los 3.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares).

Anunció, además, que ha instruido al servicio correspondiente "para que inicie la regularización de títulos de dominio con características de urgencia" para así permitir "que las familias tengan la certeza de ser propietarias del terreno donde estaba su vivienda".

Si bien el gobierno aún no ha brindado cifras oficiales sobre los daños materiales dejados por los incendios ni el valor para la reconstrucción de las zonas afectadas, expertos estiman que éste podría rondar los 500 millones de dólares, unas proyecciones que coinciden con el rango de 300 a 600 millones dólares planteado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según informó el despacho presidencial, desde el pasado fin de semana ya se han instalado más de 50 viviendas de emergencia, mientras que los agricultores y productores afectados en adición "están recibiendo kits de alimentación para animales, así como para abejas y colmenas, y apoyos para la recuperación productiva".

Boric aprovechó para pedir además "responsabilidad" ante los varios focos de incendios que permanecen activos, la mayoría de ellos causados por la acción humana.

"Seguimos combatiendo incendios, seguimos teniendo focos activos en diferentes regiones y después de la lluvia vienen días como mucho calor", expresó el mandatario. "Seguir las recomendaciones que son obligatorias respecto a evitar cualquier tipo de actividad que provoque fuego es tremendamente necesario".

De acuerdo con Senapred, miles de bomberos, brigadistas y voluntarios seguían trabajand o el miércoles para combatir una decena de incendios activos, la mitad de ellos en Bío Bío.