Primer ministro de Qatar evalúa alto el fuego en Gaza

DOHA. Qatar (AP) — El primer ministro de Qatar dijo el sábado que el alto el fuego en Gaza ha alcanzado un "punto crítico" mientras su primera fase llega a su fin, con los restos de un único rehén israelí aún por ser entregados por los insurgentes.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia en la capital del emirato que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando "para forzar el avance" hacia la segunda fase con el objetivo de consolidar el acuerdo.

"Lo que acabamos de hacer es una pausa", afirmó en el Foro de Doha. "No podemos considerarlo aún un alto el fuego".

Añadió: "El alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza, y la gente pueda entrar y salir, que no es el caso hoy en día".

Aunque el alto el fuego detuvo los intensos combates en la guerra de dos años, funcionarios de salud del sitiado enclave dicen que más de 360 palestinos han muerto por fuego israelí desde que la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre.

En un nuevo episodio de violencia, dos palestinos fallecieron en un ataque aéreo israelí en el noroeste de la Ciudad de Gaza, de acuerdo con el Hospital Shifa.

El ejército de Israel señaló que no estaba al tanto de un ataque aéreo en esa ubicación. Sin embargo, dijo que sus soldados abatieron a tres insurgentes que cruzaron la "línea amarilla" hacia la parte norte de Gaza controlada por Israel, y que "representaban una amenaza inmediata".

Desde el alto el fuego, el ejército dice que ha llevado a cabo varios ataques contra palestinos que cruzaron las demarcaciones establecidas en el acuerdo.

La segunda fase no ha comenzado

La primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre. Los combates cesaron y las decenas de rehenes retenidos en Gaza fueron intercambiados por cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Además, Israel ha enviado una delegación a Egipto para conversaciones sobre la devolución de los restos mortales del último cautivo.

La siguiente fase no ha comenzado. Incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la Franja, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático para el territorio, el desarme de Hamás y una eventual retirada de las fuerzas israelíes del enclave.

Funcionarios árabes y occidentales dijeron a The Associated Press el viernes que se espera que a finales de año se nombre un organismo internacional que supervisará el alto el fuego, dirigido por el propio Trump. A largo plazo, el plan contempla también una posible "vía" hacia la independencia palestina.

El primer ministro de Qatar dijo que incluso la próxima fase debería ser "temporal" y que la paz en la región solo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que el gobierno conservador de Israel se opone.

"Resolver únicamente lo que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente", declaró. "Este conflicto tiene una raíz. Y este conflicto no solo tiene que ver con Gaza."

"Se trata de Gaza. Se trata de Cisjordania. Se trata de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos poder trabajar con el gobierno estadounidense para lograr este objetivo", añadió.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, señaló que existe una "gran pregunta" con respecto a la formación de una fuerza de seguridad internacional para Gaza. En la misma conferencia en Doha, indicó que no está claro qué países se unirán a la fuerza, cómo será su estructura de mando y cuál será su "primera misión".

Turquía es uno de los "garantes" del alto el fuego, pero Israel, que mantiene una relación tensa con el gobierno de Ankara, ha rechazado cualquier participación turca en esa fuerza.

"Hay miles de detalles, preguntas por resolver", dijo Fidan. "Creo que una vez que despleguemos la ISF, el resto vendrá solo".

Agencia ONU busca un papel claro en Gaza

Un día después de recibir un abrumador respaldo internacional, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo que su futuro papel en la Franja no está claro.

Durante la guerra, Israel y Estados Unidos han dado la espalda a la UNRWA acusándola de cooperar con Hamás, un cargo que la agencia niega.

Tamara Alrifai, directora de relaciones externas y comunicaciones de la UNRWA, señaló que continúan ofreciendo servicios humanitarios y educativos en Gaza. Pero la agencia ha sido excluida de las conversaciones encabezadas por Washington para la segunda fase del alto el fuego, añadió.

Según Alrifai, la UNRWA actúa como el "sector público" de facto en Gaza. Y con 12.000 empleados, afirmó que para la comunidad internacional será casi imposible replicar su red de servicios.

"Si se excluye a la UNRWA, ¿qué otra agencia puede llenar ese vacío?", dijo en uno aparte del Foro de Doha en Qatar.

Estados Unidos, que en su día fue el principal donante de la UNRWA, cortó la financiación a la agencia a principios de 2024. El viernes, la Asamblea General de la ONU renovó el mandato de la UNRWA hasta 2029. Pero Alrifai dijo que su crisis de liquidez continúa.

"Los votos están muy bien, pero el dinero en efectivo es mejor", aseveró.

Más de 70.000 muertos

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando insurgentes liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a más de 250 más como rehenes. Israel respondió con una ofensiva que se ha cobrado la vida de más de 70.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Las autoridades sanitarias gazatíes no distinguen entre víctimas civiles y combatientes en su conteo, pero sostienen que casi la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno de Hamás en la Franja y sus cifras son consideradas fiables por la ONU y otros organismos internacionales.