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Primer revés para De la Espriella en el Congreso

Por AP

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Primer revés para De la Espriella en el Congreso
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      BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que respeta la autonomía del Congreso luego de sufrir su primer revés en el Legislativo en una muestra de que aún no tiene las mayorías garantizadas para poner en marcha su agenda política.

      La mayoría del Senado votó la víspera en contra de Alfredo Deluque, candidato apoyado por el conservador De la Espriella para ser presidente de la cámara alta, el cargo más importante en el Congreso. En cambio, eligió a Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático, partido que contó con el apoyo del Pacto Histórico, del mandatario saliente Gustavo Petro.

      "Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas", aseguró De la Espriella en la red social X. "Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos", agregó.

      La elección de los presidentes del Congreso suele ser una negociación política que usualmente coincide con el apoyo que otorgue el gobierno electo, lo que hace más sencilla su gobernabilidad en el primer año.

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      Sin embargo, en la instalación del nuevo Congreso hubo una división entre el sector conservador que lidera De la Espriella y el Centro Democrático, dirigido por el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que decidió ser oficialista pero aclaró que no pretendía perder "independencia" frente al Ejecutivo.

      El Centro Democrático fue durante los últimos cuatro años opositor de Petro. Sin embargo, la alianza de opuestos para elegir al presidente del Senado fue celebrada por el petrismo como la "primera derrota" para De la Espriella.

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