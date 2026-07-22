Prohiben redes sociales para menores en Francia

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PARÍS.- Los legisladores franceses aprobaron el martes una ley que prohíbe a los menores de 15 años usar redes sociales, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición general de estas plataformas, mientras crece en todo el mundo la preocupación por los efectos nocivos del contenido digital en los niños.

Ambas cámaras del Parlamento votaron a favor de la medida, una iniciativa emblemática del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron.

El proyecto también prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias.

Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según afirman, están vinculados a contenido perjudicial. Defensores de los derechos de la infancia y padres celebran la votación.

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"Hemos estado haciendo campaña por este proyecto de ley desde el principio porque, francamente, no tenemos otra opción, no hay otra manera de contrarrestar a los gigantes tecnológicos", declaró Gaëlle Berbonde, una mujer de 52 años que vive en la región de París. "Lo único que podemos hacer es proteger a nuestros hijos, igual que protegemos a nuestros hijos de beber alcohol".

Berbonde contó a The Associated Press que su hija estaba en séptimo grado cuando recibió su primer celular. Una aplicación de control parental ayudó a vigilar lo que hacía en internet, pero Berbonde no tenía idea de lo que realmente era TikTok. Después de unos meses, la familia se dio cuenta de que la hija se estaba autolesionando y sufría anorexia y depresión. Pasó un año y medio en el hospital, pero ahora tiene 16 años y está bien.

Macron quiere que la prohibición esté vigente para el nuevo año escolar

La legislación es una de las medidas importantes aprobadas durante la presidencia de Macron antes de que deje el cargo el próximo año. El mandatario quiere que la ley entre en vigor al inicio del nuevo año escolar en septiembre. Sin embargo, es probable que se realice una revisión para determinar si el proyecto cumple con la Constitución, lo que podría retrasar su aplicación.