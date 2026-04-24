Proteger a todos los inocentes, urge León XIV

A bordo del avión papal.- El papa León XIV destacó este jueves sobre la guerra en Irán que "hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes", al responder en la rueda de prensa de regreso de Guinea Ecuatorial tras su gira por África.

Sobre si es necesario un cambio de régimen en Irán, el pontífice estadounidense abogó por "promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz" porque se tiende a "resolver todo con la violencia y con la guerra y lo que hemos visto es que tantos inocentes han muerto".

Citó la carta que le han enviado las familias de los niños iraníes que murieron en el primer día del ataque. "Han perdido a sus hijos e hijas ... a niños", lamentó.

"Aunque no se sabe qué régimen hay después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos", dijo el papa quien insistió en que la cuestión es "cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes".

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Lamentó que no se sabe dónde van a ir a parar las negociaciones, así como la situación "caótica para la economía mundial", pero "también hay una población en Irán donde tantos inocentes están sufriendo esta guerra".

Animó sobre todo a "continuar el diálogo por la paz, que participen, que se busquen todas las formas para la paz y que se respete el derecho internacional" y, sobre todo, instó a que "los inocentes sean protegidos. lo que no ha pasado en varios lugares".

Confesó que lleva la foto de un niño musulmán al que fotografiaron durante su visita a Líbano con un cartel que decía ´Bienvenido papa León´ y que murió en uno de los últimos bombardeos de Israel.

"Como pastor no puedo estar a favor de la guerra por eso quiero animar a que se hagan todos los esfuerzos para una cultura de paz y no de odio y divisiones", añadió.

Por otra parte, preguntado sobre los ajusticiamientos por parte del régimen iraní tras las últimas revueltas, el papa aseguró que condena "todas las acciones que son injustas".

"La vida debe ser protegida y respetada por lo que cuando un régimen, cuando un país, toma la decisión de quitar vidas injustamente es algo que debe ser condenado", agregó.