Protestas en Dallas tras reemplazo de mural
DALLAS.- Mientras Dallas redobla esfuerzos para albergar con éxito partidos del Mundial , una remodelación está provocando descontento: la repentina desaparición de un querido mural gigante en el centro de la ciudad, que muestra ballenas nadando.
"Veo ese mural casi todos los días camino a la escuela y luego un día lo estaban cubriendo con pintura", lamentó Katy Rose Cusick. "Y fue increíblemente impactante para mí que eso pudiera pasar tan rápido".
Este mes se han realizado trabajos para pintar encima del mural que ha adornado dos paredes completas de un estacionamiento durante casi 30 años, para dar paso a una obra de arte relacionada con los próximos partidos del Mundial.
Wyland, el artista que creó el mural, señaló que su destrucción lo ha dejado "profundamente desalentado".
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"Cuando una pieza que ha tenido significado para generaciones puede ser borrada sin diálogo, plantea serias preguntas sobre cómo valoramos el arte público, a los artistas y las comunidades a las que estas obras fueron creadas para servir".
Cusick y Joshua Hurston, estudiantes de preparatoria, iniciaron una petición en Change.org con la esperanza de crear conciencia para proteger el arte.
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