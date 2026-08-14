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Puente de Nerón emerge del Tíber, por la sequía

Por AP

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Puente de Nerón emerge del Tíber, por la sequía
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      Roma, Ita.- Los restos de un antiguo puente han emergido en el río Tíber de Roma, después de que semanas con prácticamente nada de lluvia provocaran una fuerte caída del nivel del agua.

      El puente —conocido como el Puente de Nerón, llamado así por el antiguo emperador romano— conectaba en su día el centro de Roma con la orilla derecha del Tíber.

      "Nerón es la persona más famosa vinculada a esta zona, porque precisamente en el circo de Nerón, donde ahora se encuentra el Vaticano, el apóstol Pedro fue martirizado", explicó la arqueóloga Antonella Bonini, de la superintendencia de patrimonio cultural de Roma.

      Sin embargo, añadió que los estudiosos consideran que el puente es más antiguo (que la época de Nerón) y que fue construido por Calígula, tío de Nerón, y precisó que ya existía en el año 39 d.C.

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      El caudal del Tíber ha caído por debajo de los 80 metros cúbicos (2.825 pies cúbicos) por segundo, aproximadamente la mitad del promedio histórico para el mes de julio, según informó Giovanni Giganti, coordinador del centro de gestión del agua del servicio de protección civil de Roma.

      "Nos enfrentamos a una gran crisis hídrica. Y es una crisis que también se debe al hecho de que este invierno sí tuvimos precipitaciones bastante abundantes, pero luego los periodos secos... fueron bastante largos", sostuvo Giovanni Giganti.

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