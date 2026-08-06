Puerto Rico racionará el agua por la sequía

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San Juan, Puerto Rico.- Puerto Rico implementará medidas de racionamiento de agua en San Juan y otras grandes ciudades, mientras una sequía azota la isla sin un alivio a la vista.

Más de 180,000 clientes se quedarán sin agua durante 48 horas seguidas a partir del viernes, como parte de un calendario alternado, mientras el territorio, que forma parte de Estados Unidos, trata de encontrar una solución a la crisis que se agrava, en momentos en que persisten las advertencias por calor extremo.

"Esta situación... no está en nuestras manos", dijo la gobernadora Jenniffer González atribuyendo el problema a las condiciones meteorológicas.

Julio fue el mes más seco en San Juan del que se tiene registro en más de 120 años y el segundo más caluroso para la capital. Casi el 25% de Puerto Rico experimenta una sequía severa y otro 36% está bajo una sequía moderada, según el Monitor de Sequía de EU.

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Los expertos han pronosticado una temporada de huracanes más moderada para 2026, con condiciones secas que persistirán hasta al menos septiembre, dijo María Novoa García, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Las precipitaciones en las próximas dos o tres semanas serán al menos un 50% por debajo del promedio, añadió.

"Estamos viendo que El Niño sigue fortaleciéndose", dijo, en referencia al fenómeno meteorológico de calentamiento.