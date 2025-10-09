Putin admite que misiles rusos derribaron avión de Azerbaijan Airlines

MOSCU, Rusia (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves en Dusambé, durante una reunión con su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, que dos misiles antiaéreos rusos explotaron cerca de un avión de Azerbaijan Airlines sobre Grozni, Rusia, la Navidad pasada. Poco después, la aeronave cambió de rumbo y se estrelló en Kazajistán.

En el siniestro murieron 38 de las 67 personas que iban a bordo. Putin aseguró que Rusia hará todo lo necesario para pagar las indemnizaciones correspondientes. Este incidente provocó un enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Bakú durante los últimos meses.

Pocos días después de la tragedia, Putin se había disculpado con Azerbaiyán y había expresado sus condolencias a las familias de las víctimas, aunque sin dar detalles de lo ocurrido.

El avión, un Embraer 190, había despegado de Bakú con destino a Grozni, capital de la república rusa de Chechenia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Putin explicó que, al momento en que la aeronave debía aterrizar, Grozni estaba sufriendo un ataque de drones ucranianos, por lo que la defensa antiaérea había entrado en acción.

"Los dos proyectiles que fueron lanzados no impactaron directamente en el avión, que en ese caso se habría estrellado en el lugar. Explotaron a diez metros de distancia", detalló el presidente ruso. Según su versión, "esto provocó el daño", pero no por impacto directo, sino "muy probablemente a causa de algunos fragmentos".

Putin agregó que el contenido de las cajas negras revela que, tras la explosión de los dos misiles, se le ofreció al avión la posibilidad de aterrizar en el aeropuerto ruso de Majachkalá, a orillas del mar Caspio.

Sin embargo, la tripulación rechazó la oferta y prefirió intentar regresar a Bakú. Posteriormente, el avión se desvió hacia Kazajistán, donde se estrelló durante un intento de aterrizaje de emergencia cerca de Aktau.

Por estas razones, el jefe del Kremlin indicó que el "primer factor" que causó la tragedia fue la presencia de drones ucranianos en el cielo, y la "segunda razón, el mal funcionamiento técnico del sistema de defensa aérea ruso".

"Obviamente, la parte rusa hará todo lo necesario para resarcir lo que se deba en estos trágicos casos", concluyó Putin.