Rusia golpea red eléctrica de Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia dañó gravemente una de las plantas de energía térmica de Ucrania en un ataque nocturno, indicaron las autoridades el miércoles, mientras Moscú continuaba con su campaña para privar a los ucranianos de calefacción, luz y agua corriente a medida que se acerca el invierno.

Dos trabajadores resultaron heridos en el ataque, según DTEK, el mayor operador de electricidad de Ucrania.

No se proporcionó más información, incluyendo la ubicación de la planta.

El sector energético ha sido un campo de batalla clave desde que Rusia lanzó su invasión total sobre su vecino hace más de tres años. Cada año, Rusia ha intentado paralizar la red eléctrica ucraniana antes del crudo invierno, con la esperanza de erosionar la moral pública y perturbar la fabricación militar. Ucrania ha acusado muchas veces a Moscú de convertir el invierno en un arma.

El invierno en Ucrania se extiende desde finales de octubre hasta marzo, siendo enero y febrero los meses más fríos.

Mientras tanto, Ucrania ha contraatacado con ataques de largo alcance a las fuentes de energía rusa, que recientemente han causado apagones en algunas regiones rusas cercanas a la frontera. El Ministerio de Defensa ruso afirmó el miércoles que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 53 drones ucranianos en nueve regiones rusas.

La ciudad ucraniana de Shostka, en la región nororiental de Sumy, ha sido duramente golpeada por el asalto ruso contra el suministro eléctrico, según informaron las autoridades.

Las autoridades allí han instalado tiendas donde los locales pueden calentarse, beber té caliente, cargar sus teléfonos y recibir apoyo psicológico, según el jefe regional Oleh Hryhorov.