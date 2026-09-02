Reabren escuelas en RDC

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BUNIA, Congo.- Un nuevo año académico comenzó el martes en toda la República Democrática del Congo, pese a la preocupación de padres y docentes de que el brote de ébola del país aún representa riesgos para los niños.

La reanudación de las clases se produce en medio de lo que las autoridades describen como el brote de la enfermedad de más rápido crecimiento jamás registrado, con 2.950 muertos entre los 6.100 casos confirmados hasta ahora desde mediados de mayo.

El sindicato que representa a los docentes en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, había pedido retrasar el reinicio de las clases, pero el gobierno siguió adelante. La UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, indicó que está apoyando a las autoridades para prevenir contagios en las escuelas.

Algunas escuelas de Ituri, especialmente las que pertenecen al gobierno, registraron una baja asistencia. Las autoridades de la localidad no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las medidas para garantizar que no haya transmisión en las aulas.

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Aimerance Vahweka, madre en Bunia, la capital de Ituri, comentó que el reinicio escolar la tomó por sorpresa y que por ahora mantiene a su hijo en casa.

Otros funcionarios del sector educativo señalaron que están dotando a las escuelas de termómetros infrarrojos sin contacto, desinfectantes de manos y lavamanos.

"Concienciamos a los estudiantes sobre el cumplimiento de los protocolos de higiene, en particular el lavado regular de manos y el uso de desinfectante", expresó Etienne Ndjabu, docente en una escuela privada de Bunia.