Reciben a Sheinbaum con banderas y música en Barcelona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a Barcelona este viernes, donde fue recibida por integrantes de la comunidad mexicana que radica en dicha ciudad, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la cual participaron el mandatario Pedro Sánchez.

A su llegada, decenas de connacionales se congregaron en las inmediaciones con el fin de darle la bienvenida con pancartas, banderas de México y música jarocha, en un ambiente festivo que evocó tradiciones nacionales a miles de kilómetros de distancia.

Entre porras y muestras de apoyo, los asistentes destacaron el orgullo de mantener vivas sus raíces y su cercanía con los procesos políticos del país.

El encuentro, indicaron algunos de los presentes, refleja el fuerte vínculo que mantienen los mexicanos en el extranjero con su nación, así como con el proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación.

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Así reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona, España, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.#VIDEO: @elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Z2Jifal4iD — El Universal (@El_Universal_Mx) April 17, 2026

La presencia de Sheinbaum fue vista por algunos como un gesto de cercanía hacia la diáspora mexicana en Europa.

Cuestionada por medios de comunicación sobre el carácter de su visita, Sheinbaum Pardo respondió de manera breve al ser interrogada sobre si se trataba de un hecho histórico: "Sí, gracias", expresó.

En cuanto al mensaje que México lleva a España en este contexto internacional, la presidenta mexicana fue enfática: "Viva la paz siempre", afirmó, subrayando el posicionamiento del país en favor del diálogo y la estabilidad global.

Asimismo, dijo que siempre estará apoyando a los connacionales que se encuentran en otros países.