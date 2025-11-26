logo pulso
Refuerzan presencia de Guardia Nacional en Washington tras ataque

Por AP

Noviembre 26, 2025 05:34 p.m.
A
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado el envío de otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran baleados en la ciudad, dijo el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth indicó que Trump le pidió enviar a los miembros de la Guardia Nacional.

Actualmente hay 2.188 soldados asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

Hegseth está de visita en la República Dominicana. Los dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental resultaron gravemente heridos cerca de la Casa Blanca.

