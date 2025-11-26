Refuerzan presencia de Guardia Nacional en Washington tras ataque
Pete Hegseth anuncia envío de tropas a Washington en respuesta a ataque
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado el envío de otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran baleados en la ciudad, dijo el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Hegseth indicó que Trump le pidió enviar a los miembros de la Guardia Nacional.
Actualmente hay 2.188 soldados asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.
Hegseth está de visita en la República Dominicana. Los dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental resultaron gravemente heridos cerca de la Casa Blanca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Refuerzan presencia de Guardia Nacional en Washington tras ataque
AP
Pete Hegseth anuncia envío de tropas a Washington en respuesta a ataque
República Dominicana y EE. UU. unen fuerzas contra el narcotráfico
AP
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, autoriza acciones conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país caribeño.
Argentina postula a Rafael Grossi para liderar la ONU en 2027
AP
Rafael Grossi, reconocido por su labor en el OIEA, es postulado por Argentina como candidato a Secretario General de la ONU para el período 2027-2031.