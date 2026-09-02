Registra Reino Unido su verano más caluroso
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LONDRES.- Gran Bretaña ha sufrido el verano más caluroso de su historia ante una ola de sucesivas olas de calor, informó el servicio meteorológico nacional el martes.
La temporada, caracterizada por calor extremo, escasas precipitaciones, incendios forestales destructivos y restricciones de agua, superó el récord establecido apenas un año antes, indicó el Met Office, al citar datos provisionales registrados desde 1884.
La temperatura media promedio de 16,5 grados Celsius superó los 16,1 C de 2025. El récord del año pasado había rebasado la marca de 15,7 C establecida en 2018.
"Estos récords ahora se están rompiendo con una frecuencia cada vez mayor, lo que refleja la influencia del cambio climático inducido por el ser humano", declaró Amy Doherty, directora del Centro Nacional de Información Climática. "Es particularmente notable cuánto hemos superado el récord anterior de temperatura media del verano, establecido apenas en 2025".
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Los 5 veranos más calurosos se han registrado desde 2003.
El Met calculó que el cambio climático causado por el ser humano hizo que un verano tan caluroso fuera 130 veces más probable. Sin las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, un verano así ocurriría una vez por milenio.
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