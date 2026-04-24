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Reino Unido y Francia van contra la migración

Por AP

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Reino Unido y Francia van contra la migración

Zyudcoote, Francia.- El Reino Unido y Francia firmaron el jueves un nuevo acuerdo multimillonario en euros destinado a reducir el número de migrantes que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, con un aumento de las patrullas policiales y una vigilancia reforzada en el norte de Francia.

La ministra del Interior británica Shabana Mahmood y su homólogo francés Laurent Nunez refrendaron formalmente el acuerdo de tres años durante una visita conjunta a la región.

"Este nuevo acuerdo proporciona a nuestras fuerzas de seguridad los medios para continuar sus esfuerzos decisivos para combatir los peligrosos cruces del canal", afirmó Nunez.

En virtud del acuerdo, el Reino Unido aportará 500 millones de libras (675 millones de dólares) para reforzar las medidas en el norte de Francia, con 160 millones de libras adicionales (216 millones de dólares) en función del éxito de nuevas tácticas para frenar los cruces del canal. Si esos esfuerzos fracasan, la financiación adicional se detendrá al cabo de un año, informó el Ministerio del Interior británico.

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A comienzos de este mes, dos hombres y dos mujeres murieron cuando intentaban abordar un bote inflable frente a la costa del norte de Francia. Otras dos personas murieron en circunstancias similares frente a la costa al norte de Calais.

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