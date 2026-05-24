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Repatrian restos de los cuatro buzos italianos

Por AP

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Repatrian restos de los cuatro buzos italianos
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      Colombo, Sri Lanka.- Los restos mortales de cuatro buzos italianos que murieron a principios de mes en las profundidades de una cueva submarina mientras buceaban en las Maldivas fueron repatriados a primera hora del sábado, informó un portavoz del gobierno maldivo.

      Los cuatro ataúdes llegaron al aeropuerto de Malpensa, en Milán, al mediodía. 

      Las víctimas han sido identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

      Los cinco buceadores italianos desaparecieron el 14 de mayo mientras exploraban la cueva, a unos 50 metros (160 pies) de profundidad, en el atolón Vaavu. El cuerpo de su instructor de buceo italiano fue recuperado en aquel momento en el exterior de la cueva y ya ha sido devuelto a su país.

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      La operación de alto riesgo para recuperar los cadáveres enfrentó obstáculos y fue suspendida inicialmente después de la muerte de Mohamed Mahudhee, un buzo militar maldivo que formó parte del equipo de recuperación. Tres buceadores finlandeses expertos en buceo profundo se sumaron a la misión y localizaron los cuatro cuerpos en la cámara más recóndita de la cueva.

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