Reportan tiroteo en Washington DC con militares baleados cerca de la Casa Blanca
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Un tiroteo se reportó afuera de la Casa Blanca con al menos dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos herido. Medios locales indicaron que ocurrió en el centro de Washington, D.C.
"ABC7" mencionó que dos militares uniformados fueron baleados en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca.
La Policía Metropolitana de D.C. informó en X que se encuentra en el lugar del tiroteo y recomendó a la gente evitar la zona: "Por favor, evite el área mientras el MPD y nuestros socios trabajan para asegurar la escena", escribió en X.
Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington, DC, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen del presidente Trump en la capital de la nación.
Según un oficial de la policía de DC, se produjo un tiroteo a las 2:20 p. m., hora del este, en la entrada de la estación de Metro Farragut West. "La escena está asegurada. Un sospechoso está bajo custodia", dijo el Departamento de Policía Metropolitana.
