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Rescatan a 5 aldeanos en cueva de Laos

Por EFE

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan a 5 aldeanos en cueva de Laos
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      Bangkok.- Cinco aldeanos que quedaron atrapados en una cueva inundada en el centro de Laos durante más de una semana fueron hallados con vida, informaron los rescatistas el miércoles, pero otros dos están desaparecidos.

      Los lugareños entraron en la cueva en la provincia de Xaisomboun el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida y dejaron atrapadas a siete personas, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participaron en la operación.

      Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Rescue Volunteer for People, que ha trabajado estrechamente con las autoridades locales en las labores de rescate, declaró a The Associated Press que cinco personas fueron encontradas a salva y con vida, pero otras dos de ellas siguen desaparecidas, y la búsqueda continuará para localizarlas.

      "Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo logró", afirmó Luanglath en un mensaje de voz.

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      Un video publicado por un grupo de rescate tailandés involucrado en la misión parecía mostrar el momento en que los buzos salieron del agua y descubrieron a los aldeanos atrapados. En las imágenes, los lugareños, cada uno con una linterna frontal, estaban sentados sobre una roca rodeada por agua de la inundación.

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