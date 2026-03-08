Resplandece el cielo de Teherán

Dubái, EAU.- La guerra de Irán se intensificó aún más en las últimas horas del sábado, cuando columnas de llamas se elevaron sobre una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió "muchas sorpresas" para la siguiente fase del conflicto, que ya lleva una semana.

El ejército israelí confirmó que hubo ataques sobre instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán. Al parecer, esta es la primera vez que una instalación industrial civil se convierte en un objetivo durante la guerra.

Horas antes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó por los ataques a "países vecinos" mientras sus misiles y drones volaban hacia los Estados árabes del Golfo Pérsico y los sectores de línea dura afirmaban que la estrategia de guerra de Teherán no cambiaría.

En su declaración, Pezeshkian señaló que el consejo de liderazgo iraní había estado en contacto con las fuerzas armadas y que "a partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.

Mientras que Donald Trump amenazaba con que Irán sería "golpeado muy duro" y que más "zonas y grupos de personas" se convertirían en objetivos, sin dar más detalles.

"No estamos buscando llegar a un acuerdo", dijo Trump a los reporteros el sábado a bordo del Air Force One. "Ellos quieren llegar a un acuerdo. Nosotros no estamos buscando llegar a un acuerdo".

La llegada de misiles desde Irán hizo que la población se dirigiera de nuevo a refugios antiaéreos en todo Israel, sin que se reportaran víctimas.

Tres funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que un misil cayó en la plataforma de aterrizaje de helicópteros en el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Fue el primer ataque que se reportó en la fuertemente fortificada Zona Verde de Bagdad desde que comenzó la guerra de Irán. Desde entonces, Teherán y milicias iraquíes aliadas han lanzado decenas de ofensivas contra bases militares estadounidenses y otras instalaciones en Irak.

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo han dicho que el gobierno de Trump no les dio tiempo suficiente para prepararse para la guerra.

Horas después de la disculpa de Pezeshkian, Emiratos Árabes Unidos dijo que los escombros de una interceptación aérea cayeron sobre un vehículo y mataron a un "conductor asiático". Cuatro personas han muerto hasta ahora en Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la guerra. Las autoridades han dicho que todas eran extranjeras.

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron el sábado en Bahrein mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudí dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.