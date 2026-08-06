Restos de cohete impactan en la Luna

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Miami, Flo.- Una etapa superior de un cohete de SpaceX impactó de forma no planificada contra la superficie lunar en las primeras horas de este miércoles, confirmó la agencia espacial estadounidense NASA.

En un video publicado en X, la NASA calificó el hecho como un evento seguro y sin riesgo para la Tierra ni para las misiones que operan en la Luna.

La etapa superior pertenecía a un lanzamiento realizado en 2025 que permitió desplegar el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de la empresa estadounidense Firefly Aerospace, como parte de la iniciativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, un programa de servicios comerciales para transportar cargas científicas y tecnológicas a la superficie lunar.

Según explicó la NASA, el impacto se produjo debido a una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que modificaron la trayectoria del objeto.

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"La NASA no planeó deliberadamente que esta etapa superior impactara contra la Luna", explicó una portavoz de la agencia en el video, que señaló que este tipo de eliminación de hardware es una práctica aceptada dentro de las operaciones lunares. Esto es en realidad un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja".