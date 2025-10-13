Ritual diario en Ucrania: un homenaje conmovedor a los caídos en la guerra

KIEV (AP) — Cada mañana a las 9 en punto, Kiev se detiene por un minuto.

Los semáforos se ponen en rojo, y el ritmo constante de un metrónomo en los altavoces señala 60 segundos de reflexión. Los coches se detienen en medio de la calle mientras los conductores salen y se quedan con la cabeza inclinada.

En toda Ucrania —en cafés, gimnasios, escuelas, en televisión e incluso en las líneas del frente— la gente se detiene para recordar a los muertos de la invasión rusa.

Cerca de un creciente memorial al aire libre en la Plaza Maidan de Kiev, cuatro amigos se reunieron con carteles de cartón que decían: "Detente. Honra". A su alrededor, banderas, fotos y velas para los miembros del servicio caídos formaban un denso mosaico de dolor y orgullo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los cuatro están conectados por Iryna Tsybukh, una médica de combate de 25 años que murió por una mina terrestre en el este de Ucrania el año pasado. Su muerte provocó una oleada nacional de dolor y añadió impulso a la iniciativa de recuerdo diario.

"Recordar no es sobre la muerte", afirmó Kateryna Datsenko, amiga de la médica caída y cofundadora de Vshanuy, un grupo cívico que promueve la observancia diaria. "Es sobre la vida, sobre lo que la gente amaba, valoraba y pensaba. Alguien podría haber amado la jardinería, otro un poema favorito. Este es el tipo de memoria que intentamos preservar".

El ritual de las 9 de la mañana comenzó en 2022, semanas después de que comenzara la invasión, a raíz de un decreto presidencial de Volodymyr Zelenskyy. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una práctica nacional compartida.

Las demostraciones públicas de solidaridad continúan incluso cuando continúan los ataques con misiles y drones rusos contra instalaciones eléctricas y ciudades en todo el país. A pesar de la escalada, los ucranianos todavía se reúnen cada mañana para honrar a los perdidos en la guerra.

Ihor Reva, subdirector de la administración militar de Kiev, declaró que el ritual satisface una profunda necesidad social y personal.

"Esta guerra tiene un precio, y ese precio es terrible: vidas humanas", expresó. "Te desconectas de los pensamientos cotidianos y simplemente dedicas ese minuto al recuerdo. Así es como lo llamaría: una conservación consciente del tiempo."

Recientemente, las autoridades de la ciudad han sincronizado los semáforos de Kiev para que se pongan en rojo a las 9 de la mañana, asegurando que la capital se una a la pausa nacional.

"Mejor tarde que nunca", comentó Reva. "Definitivamente no nos detendremos ahí."

Para la activista y partidaria de la campaña Daria Kolomiec, el momento se siente tanto colectivo como personal.

"Cada día nos despertamos —a veces apenas durmiendo por los ataques— pero cada mañana a las 9 de la mañana nos reunimos para recordar por qué todavía estamos aquí, y a quiénes debemos agradecer", manifestó. "No estás solo en este dolor. Hay energía entre nosotros en ese momento".