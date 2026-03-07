Rusia obtiene primeras medallas paralímpicas en Milán Cortina

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Los esquiadores alpinas Varvara Voronchikhina y Aleksei Bugaev le dieron el sábado las primeras medallas paralímpicas a Rusia desde 2014 al llevarse el bronce en sus respectivas pruebas — las competencias de descenso en la modalidad de pie, femenina y masculina.

Rusia gana medallas paralímpicas en Milán Cortina 2026

Los atletas rusos volvieron a competir bajo su propia bandera en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina, tras años en los que tuvieron que hacerlo como atletas neutrales debido a las violaciones de dopaje del país y a conflictos militares.

Voronchikhina compitió en la disciplina para atletas con discapacidad visual y Bugaev en la disciplina para atletas con una discapacidad en un brazo.

"Para nosotros es muchísimo tiempo cuando estuvimos sin la bandera, y estoy muy contenta y todo mi país y todos mis compañeros, también estamos contentos", afirmó Voronchikhina, de quien se espera que compita por el oro en otras pruebas en Milán Cortina.

El himno nacional de Rusia podrá sonar para los medallistas de oro por primera vez en el escenario de un gran evento deportivo mundial desde la invasión de Ucrania en 2022. El himno de Ucrania sí sonó el sábado, ya que el país ganó seis medallas en el primer día, incluidas tres de oro.

Los atletas rusos fueron inicialmente vetados por un programa de dopaje patrocinado por el Estado, y las sanciones continuaron después de la invasión.

"Estoy feliz, supongo. Primera medalla para mí, para Rusia, desde 2014 en Sochi", comentó Bugaev. "Gané la medalla para mi país, para Rusia. Estoy feliz de representar a mi país".

Otros dos atletas rusos compitieron el sábado en snowboard paralímpico: Filipp Shebbo y Dmitrii Fadeev.

"Fue perfecto", señaló Shebbo. "Un buen momento para Rusia, para los atletas. Ojalá esto continúe. Llevábamos mucho tiempo esperando esto".

La bandera rusa regresó oficial durante el desfile de naciones en la ceremonia inaugural del viernes en Verona, lo que marcó la primera vez que ondeó en unos Paralímpicos desde los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi, y señaló un posible regreso pleno a los círculos olímpicos de cara a los Juegos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

El himno nacional ruso no se ha escuchado en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos desde los Juegos de Verano de Río 2016.

Se escucharon algunos abucheos en la Arena di Verona cuando los atletas rusos entraron al escenario durante el desfile.

Voronchikhina manifestó que, hasta ahora, los rusos han sido tratados bien por todos en Italia.

"Está muy bien", expresó. "Y en la villa todo bien y buen ambiente y buenas condiciones".

Voronchikhina no quiso hablar sobre la posibilidad de competir contra atletas ucranianos.

Rusia llegó a Milán Cortina con seis atletas. El Comité Paralímpico Internacional otorgó invitaciones de comodín a atletas rusos, una decisión que molestó a Ucrania y a algunos otros países que boicotearon la ceremonia inaugural el viernes.

Ucrania destaca con seis medallas en biatlón paralímpico

El éxito temprano de Ucrania

Ucrania ganó sus seis medallas, todas en biatlón paralímpico.

"Gloria a Ucrania. Estoy muy feliz y me gustaría dedicar mi victoria a todo el pueblo ucraniano y al ejército ucraniano porque hoy en día en Ucrania son tiempos difíciles", expresó Oleksandra Kononova, quien ganó el oro en el sprint femenino de pie. "Tenemos una guerra y Ucrania está luchando. Nosotros también tratamos de representar a Ucrania tanto como podemos. Estoy muy feliz de que hoy tenga una medalla de oro, así que tendremos aquí el himno de Ucrania".

Liudmyla Liashenko fue medallista de bronce en el sprint femenino de pie.

"Es un honor representar a Ucrania aquí y estamos muy agradecidos a nuestro ejército, que está protegiendo a Ucrania en este momento", dijo. "También honramos a todos los atletas y guerreros que han muerto en esta guerra".