Rusia realiza ejercicios nucleares con Bielorrusia

Moscú, Rusia.- Camiones con misiles balísticos intercontinentales retumbaron por caminos forestales, submarinos de propulsión nuclear zarparon de puertos del Ártico y del Pacífico, y tripulaciones subieron a aviones de guerra mientras Rusia y la vecina Bielorrusia realizaban el jueves la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos.

El presidente ruso Vladímir Putin habló sobre las maniobras en una videollamada con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko.

"El uso de armas nucleares es una medida extrema y excepcional para garantizar la seguridad nacional de nuestros Estados", declaró Putin.

Los ejercicios de tres días, que comenzaron el martes, se producen en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones, incluso contra suburbios de Moscú, que mataron a tres personas y dañaron varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques le dificultan a Rusia presentar al conflicto en Ucrania como algo que no afecta las rutinas diarias de los civiles rusos.

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El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el ejercicio involucró a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. Señaló que los ejercicios se centrarán en la "preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión".

Los ejercicios también ponen a prueba la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su más reciente sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.