Se aproxima otra potente tormenta invernal en EEUU, pero su trayectoria luce incierta

HOUSTON (AP) — El brutal frío invernal en el este de Estados Unidos no está cediendo, con los próximos días trayendo temperaturas bajo cero que se adentrarán hasta Florida y una potente tormenta que podría lanzar nieve y hielo sobre la costa atlántica.

El frío intenso, dicen meteorólogos, se mantendrá al menos hasta la primera semana de febrero. También están observando lo que podría convertirse en un "ciclón bomba", una tormenta que se intensifica rápidamente y que es una versión invernal de un huracán, formándose frente a las Carolinas desde la noche del viernes hasta el sábado.

"Una gran tormenta invernal parece estar llegando a las Carolinas", afirmó el meteorólogo Peter Mullinax del Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Esa tormenta podría arrojar al menos 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve con condiciones de visibilidad nula en las Carolinas, el norte de Georgia y el sur de Virginia. Después de eso, podría girar para arrojar más nieve desde Washington hasta Boston de sábado a domingo, paralizando aún más gran parte del país. O podría dar solo un golpe de refilón, afectando principalmente lugares como Cape Cod.

Alternativamente, podría desviarse inofensivamente hacia el mar. Los meteorólogos y los modelos de pronóstico aún no coinciden en un solo resultado.

"La confianza es mucho mayor en que en las Carolinas costeras y Virginia habrá nevadas significativas este fin de semana", comentó James Belanger, vicepresidente de meteorología en el Weather Channel y su empresa matriz. "La verdadera pregunta va a ser la trayectoria que tome" a partir de ahí.

El meteorólogo privado Ryan Maue, ex científico jefe de NOAA, declaró que para el Atlántico medio y norte será una situación de "todo o nada". "Si sucede (que va por la costa) va a ser un evento de gran magnitud."

Los modelos aún no coinciden en la trayectoria de la tormenta

El martes, los modelos daban pronósticos totalmente distintos: quizás la tormenta irá hacia el mar, quizás hacia el interior o quizás hacia Filadelfia. Para la mañana del miércoles, comenzaron a coincidir en que "probablemente veremos alguna forma de potente tormenta costera en algún lugar al este de Carolina del Norte, frente a la costa de Delmarva, pero aún los modelos no coinciden exactamente sobre en dónde", indicó Mullinax.

Las posibilidades de que la tormenta se aleje completamente de la costa habían disminuido el miércoles por la mañana, pero no habían desaparecido por completo, señaló Mullinax.

De todas las opciones, "la parte más incierta es desde D.C. hasta Nueva York", expresó Mullinax. Dijo que una diferencia de apenas 80 kilómetros (50 millas) en el centro de la tormenta será crítica. Dan Pydynowski, meteorólogo senior de AccuWeather, destacó que será difícil para el sur del Atlántico evitar algún tipo de nieve aunque sea poca.

Esta tormenta soplará más fuerte que la anterior

La tormenta de este fin de semana será diferente de la tormenta anterior, que comenzó con aire húmedo del Pacífico que se combinó con una profunda incursión de aire ártico complementada por más humedad del sur y el este, dijeron los meteorólogos. La última tormenta tuvo poco viento. Esta generará vientos fuertes, incluso si la nieve no alcanza el área de Washington, generando ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h (40 mph), llevando las sensaciones térmicas a cerca de 18 grados centígrados bajo cero (0 grados Fahrenheit), apuntó Mullinax.

"Se ve como una tormenta bastante fuerte y explosiva, así que todos van a tener algunos vientos racheados", comentó Pydynowski, incluso en lugares más tierra adentro que no recibirán nieve, como Pittsburgh. Los vientos fuertes pueden llevar las temperaturas diurnas allí a sentirse como si estuvieran por debajo de cero, apuntó.

"Esto es lo que consideraríamos más un clásico nor'easter", aseveró Belanger, describiendo una tormenta que se forma alrededor de la costa del Golfo cruzando hacia el Atlántico y subiendo por el litoral.

El aire frío y el agua cálida se combinan para engendrar una tormenta fuerte

En este caso, una clave es el agua más cálida de lo normal en el Golfo de México, en parte por el cambio climático causado por el hombre, y la siempre cálida Corriente del Golfo del Atlántico, explicó Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefe de la organización sin fines de lucro Climate Central.

Cuando eso sucede, la tormenta "atrae más humedad y le da más fuerza", dijo.

Una vez que el núcleo de la tormenta se acerque a las Carolinas, su presión caerá tremendamente, lo suficiente como para crear lo que los meteorólogos llaman "bombogénesis" o "un ciclón bomba". Eso le dará el efecto de un huracán de fuerza moderada, incluidos vientos enormes, pero en invierno, dijeron Maue y Belanger.

Si la tormenta llega a tierra, esos vientos y la nieve adicional podrían causar enormes ventisqueros capaces de enterrar autos, afirmó Maue.

El frío ártico se mantiene y va más al sur

Lo más seguro es que el frío ártico en el Medio Oeste y el Este continuará hasta mediados de febrero, con solo ligeros calentamientos que aún serían más fríos de lo normal, según meteorólogos.

Esta nueva tormenta "va a llevar ese frío y lo va a derramar justo por el corazón de la península de Florida", expresó Pydynowski. Habrán 9 grados centígrados (48 Fahrenheit) en Orlando, rompiendo récords de temperatura, mientras que incluso Miami y Key West coquetearán con un frío inédito el domingo y el lunes, dijeron meteorólogos.

El pronóstico para Florida es tan frío que ha generado preocupaciones sobre daños a las cosechas de cítricos y fresas.

"Estamos entrando en un período brutalmente frío", manifestó Maue.

Siguen llegando las tormentas

Después de esta tormenta de fin de semana, los modelos a largo plazo ven otra al final de la primera semana de febrero, afirmó Maue. El Este quedará atrapado en un patrón de frío tenaz y tormentas de nieve debido al aire ártico descendiente y el agua cálida.

Las tormentas de nieve en la costa este no ocurren con demasiada frecuencia, pero "cuando vienen, vienen en grupos", destacó Louis Uccellini, exdirector del Servicio Meteorológico Nacional que ha escrito libros de texto de meteorología sobre tormentas invernales.