Se disparan los precios de petróleo y gasolina

Nueva York.- El precio del petróleo se disparó y no mostró señales de frenar su rápido ascenso una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques intensos contra Irán que escalaron hasta convertirse en una guerra en el Oriente Medio.

El conflicto, en el que casi todos los países de Oriente Medio han sufrido daños por misiles o ataques con drones, ha dejado varados en el Golfo Pérsico a los barcos que transportan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, sin poder atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, la reducida boca del golfo que limita por su lado norte con Irán.

La interrupción y los daños a instalaciones clave de petróleo y gas en Oriente Medio han provocado un corte en el suministro de petróleo y gas.

Los precios del petróleo superaron los 90 dólares por barril el viernes, con el crudo estadounidense cerrando en 90,90 dólares, un 36% más que hace una semana, y el Brent, el referente internacional, subiendo un 27% a lo largo de la semana hasta situarse en 92,69 dólares.

Las consecuencias están elevando lo que consumidores y empresas pagarán por gasolina, diésel y combustible de aviación, y algunos conductores ya lo están notando en la gasolina.

En Estados Unidos, un galón de gasolina regular subió a 3,41 dólares el sábado, unos 43 centavos más que hace una semana, según el club automovilístico AAA. El diésel se vendía a 4,51 dólares por galón el sábado, unos 75 centavos más que la semana pasada.

Los impactos de precios se sintieron aún con más fuerza en Europa y Asia, mercados que dependen más de los suministros energéticos de Oriente Medio. Los precios del diésel se duplicaron en Europa, y los del combustible de aviación subieron cerca de un 200% en Asia, según Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy.