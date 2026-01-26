Se fue de EEUU por una pasantía; prohibición de Trump le impide regresar

La primera vez que Patrick Thaw vio a sus amigos de la Universidad de Michigan juntos desde que terminó el segundo año fue agridulce. Ellos estaban comenzando un nuevo semestre en Ann Arbor, mientras él participaba por FaceTime desde Singapur, varado a medio mundo de distancia.

Un día de junio pasado estaba entrevistándose para renovar su visa de estudiante de Estados Unidos, y al siguiente su mundo se vino abajo por la decisión del presidente Donald Trump de prohibirle la entrada a personas de 12 países, incluido Myanmar, el país natal de Thaw.

"Si hubiera sabido que iba a salir tan mal, no habría dejado Estados Unidos", declaró Thaw sobre su decisión de dejar Michigan para una pasantía de verano en Singapur.

La prohibición fue una de las varias formas en que la administración Trump dificultó la vida de los estudiantes internacionales durante su primer año de regreso en la Casa Blanca, incluyendo una pausa en las citas para visas y capas adicionales de verificación que contribuyeron a una disminución en la inscripción de estudiantes extranjeros por primera vez. Los nuevos estudiantes tuvieron que buscar en otros lugares, pero los obstáculos hicieron la vida particularmente complicada para aquellos como Thaw que ya estaban avanzados en sus carreras universitarias en Estados Unidos.

Las universidades han tenido que idear soluciones cada vez más flexibles, como retomar los arreglos de aprendizaje remoto de la era de la pandemia u ofrecer admisión a campus internacionales con los que están asociados, indicó Sarah Spreitzer, vicepresidenta asistente de relaciones gubernamentales en el Consejo de Educación Estadounidense.

En el caso de Thaw, un administrador de Michigan destacó el estudio en el extranjero como una opción. Mientras la prohibición de viaje estuviera en vigor, un programa en Australia parecía viable, al menos inicialmente.

Mientras tanto, Thaw no tenía mucho que hacer en Singapur más que esperar. Hizo amigos, pero estaban ocupados con la escuela o el trabajo. Después de que terminó su pasantía, mataba el tiempo revisando correos electrónicos, dando paseos y comiendo fuera.

"Mentalmente, estoy de vuelta en Ann Arbor", dijo el joven de 21 años. "Pero físicamente, estoy atrapado en Singapur".

Estaba en Michigan "para pensar y tomar riesgos"

Cuando Thaw llegó a Ann Arbor en 2023, se lanzó de lleno a la vida universitaria. Inmediatamente se integró con el grupo de amigos de su compañero de cuarto quienes habían ido juntos a la escuela secundaria a una hora de distancia. Estudiante de neurociencia, también se unió a una fraternidad de biología y a un laboratorio de investigación sobre el Alzheimer.

Su curiosidad lo impulsó a explorar una amplia gama de cursos, incluyendo una clase de estudios judíos. La profesora, Cara Rock-Singer, apuntó que Thaw le comentó que su interés surgía de leer las obras de Philip Roth.

"Realmente trabajo para hacer de esto un lugar donde todos se sientan no solo cómodos, sino comprometidos en contribuir", señaló Rock-Singer. "Pero con Patrick no fue difícil, siempre estaba allí para pensar y tomar riesgos".

Cuando Thaw consiguió su pasantía de investigación clínica en una escuela de medicina de Singapur, se sintió como un paso más hacia el éxito.

Escuchó que la administración Trump podría imponer restricciones de viaje, pero apenas fue una idea secundaria, algo sobre lo que incluso bromeó con amigos antes de partir.

Luego se anunció la prohibición de viaje.

Estados Unidos ofrecía una escapatoria y una educación de primera

El sueño universitario de Thaw en Estados Unidos había sido una meta de toda la vida, pero fue deshecho, al menos por ahora, por un viaje al extranjero. Atrapado en Singapur, no podía dormir y su mente se fijaba en una pregunta: "¿Por qué viniste aquí?"

De niño, Thaw se propuso asistir a una universidad estadounidense. Ese deseo se volvió más urgente a medida que las oportunidades de educación superior disminuían tras el estallido de una guerra civil en Myanmar.

Durante un tiempo, las tensiones eran tan altas que Thaw y su madre se turnaban para vigilar que el bambú en su patio delantero no estallara en llamas por cócteles Molotov. Una vez, llegó tarde a un examen de álgebra porque una bomba explotó frente a su casa, dijo.

Así que cuando fue aceptado en la Universidad de Michigan después de postularse a universidades "a todas horas", Thaw estaba eufórico.

"El momento en que aterricé en Estados Unidos pensé: 'Aquí pertenezco'", sostuvo Thaw. "Aquí es donde comienzo mi nueva vida".

Cuando Thaw hablaba sobre la vida en Myanmar, a menudo llevaba a conversaciones profundas, relató Allison Voto, una de sus amigas. Fue una de las primeras personas que conoció cuyo pasado era muy diferente al suyo, lo que la hizo "más comprensiva con el mundo", dijo.

Durante el año escolar 2024-25, Estados Unidos albergó a casi 1,2 millones de estudiantes internacionales. A partir del verano de 2024, más de 1.400 personas de Myanmar tenían visas de estudiante estadounidenses, lo que lo convierte en uno de los países más representados entre los afectados por la prohibición de viaje.

Un esfuerzo de último recurso para seguir inscrito

Un funcionario de Michigan expresó que la escuela reconoce los desafíos que enfrentan algunos estudiantes internacionales y está comprometida a garantizar que tengan todo el apoyo y las opciones que pueda proporcionar. La universidad se negó a comentar específicamente sobre la situación de Thaw.

Si bien el programa de estudios en Australia generó cierta esperanza de que Thaw pudiera seguir inscrito en Michigan, la incertidumbre en torno a la prohibición de viaje y los obstáculos de visa finalmente lo llevaron a decidir en contra.

Había dejado Myanmar para obtener una educación y era hora de terminar lo que había comenzado, lo que significaba seguir adelante.

"No puedo simplemente esperar a que la prohibición de viaje termine porque eso va a ser un tiempo indefinido", aseguró.

Comenzó a postularse a universidades fuera de Estados Unidos, recibiendo cartas de aceptación de escuelas en Australia y Canadá. Tiene la esperanza de asistir a la Universidad de Toronto, lo que pondría a sus amigos en Ann Arbor a solo cuatro horas en coche de visitarlo.

"Si él viene a cualquier lugar cerca de mí, básicamente en el continente de América del Norte, voy a ir a verlo", afirmó Voto, cuya amistad con Thaw últimamente se define por conversaciones de texto. "Quiero decir, es Patrick, ¿sabes? Eso vale absolutamente la pena".