Se propaga en costa francesa incendio forestal

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PARÍS.- Unas 20.000 personas fueron evacuadas el jueves de pueblos y balnearios turísticos a lo largo de la costa atlántica francesa en medio del último de una serie de incendios forestales y cientos de bomberos para combatirlos.

Las autoridades locales reportaron que el fuego en un bosque cerca de la localidad de Lège Cap-Ferret, al suroeste de Burdeos, se ha extendido por más de 31 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas), pero no se han reportado hasta el momento heridos.

La prefecta de la región circundante de Gironda, Sophie Brocas, indicó que se han desplegado unos 700 bomberos, incluyendo efectivo llegados desde la región de París. El fuego se ha acercado a menos de 300 metros (980 pies) de las primeras viviendas en Lège, agregó apuntando que en la zona operan también aviones que arrojan agua sobre las llamas.

Más tarde en el día, la oficina de la prefecta indicó que el incendio forestal aún no había sido controlado, pero seguía contenido al norte de Lège.

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Más de 10.000 personas, incluidos turistas que se alojaban en campamentos y zonas de acampada, fueron trasladadas a un lugar seguro durante la noche, junto con más de 1.000 residentes en zonas próximas al bosque.

Las autoridades evacuaron de inmediato el pueblo de Claouey, incluyendo a residentes que se alojaban en varios campamentos, como medida de precaución. Brocas señaló que la evacuación afectó a 8.800 personas.

Varios municipios han abierto diversos centros de acogida y de descanso para los evacuados, indicó la prefectura.