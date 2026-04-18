Secuestran a estudiantes de un autobús en Nigeria

Abuya, Nigeria.- Hombres armados atacaron un autobús de pasajeros en el estado de Benue, en el centro-norte de Nigeria, el jueves y secuestraron a varios estudiantes que se dirigieron a rendir exámenes universitarios, según funcionarios.

Los estudiantes y otros pasajeros fueron capturados en la carretera Otukpo-Makurdi, explicó el gobernador estatal, Hyacinth Alia, en un comunicado el jueves por la noche. No precisó cuántas personas fueron secuestradas, pero la prensa local informó que en el vehículo iban 14 pasajeros.

"Atacar a ciudadanos inocentes, en particular a estudiantes que se dirigen a presentar exámenes, es inaceptable y va en contra de toda norma de humanidad y de orden civil", dijo Alia.

Hay un operativo de búsqueda y rescate en marcha para garantizar el regreso seguro de todos los secuestrados, indicó el gobernador. Ningún grupo reclamó la autoridad de los secuestros del jueves.

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Los raptos de estudiantes han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África, y los analistas señalan que a menudo se debe a que las bandas armadas ven las escuelas ya los estudiantes como objetivos "estratégicos" para lograr más atención.

El gobernador de Benue instó a los residentes a mantener la calma ya seguir cooperando con las agencias de seguridad en las labores de rescate.

"Seguiremos tomando medidas decisivas para proteger vidas y propiedades", agregó.