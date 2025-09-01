Sismo en Afganistán deja 800 muertos y 2,500 heridos

KABUL, Afganistán (AP) — Afganos desesperados cavaron entre los escombros en busca de sus seres queridos desaparecidos, luego que un fuerte sismo mató a unas 800 personas e hirió a más de 2,500 en el este de Afganistán, según cifras proporcionadas el lunes por el gobierno talibán.

El terremoto de magnitud 6,0 del domingo por la noche afectó a varias localidades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad en la vecina provincia de Nangarhar, y causó daños extensos.

Un residente del distrito de Nurgal, una de las áreas más afectadas en Kunar, dijo que casi toda la aldea se había derrumbado.

"Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros", subrayó el aldeano, que no dio su nombre.

"Necesitamos ayuda aquí", suplicó. "Necesitamos que la gente venga y se nos una. Debemos sacar a las personas que se encuentran enterradas. No hay nadie que pueda venir y sacar los cuerpos de debajo de los escombros".

El temblor se reportó justo antes de la medianoche, con un epicentro a 27 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a apenas 8 kilómetros (cinco millas) de profundidad. Los terremotos más superficiales tienden a causar más daños. Después se produjeron varias réplicas.

Imágenes mostraban a rescatistas sacando a personas heridas en camillas de edificios colapsados hacia helicópteros al tiempo que la gente cavaba frenéticamente a mano entre los escombros.

Un portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo en una conferencia de prensa el lunes que el número de muertos había aumentado a al menos 800, con más de 2.500 heridos. Añadió que la mayoría de las víctimas murió en la provincia de Kunar.

El sismo se sintió en partes de Pakistán, incluyendo la capital Islamabad. No ha habido reportes de víctimas o daños ahí.

Las casas colapsaron y la gente gritaba pidiendo ayuda

El este de Afganistán es montañoso, con áreas remotas. El terremoto ha empeorado las comunicaciones. Las carreteras bloqueadas están obligando a los trabajadores de ayuda a caminar cuatro o cinco horas para llegar a los sobrevivientes. Docenas de vuelos han llegado y salido del Aeropuerto de Nangarhar transportando a los heridos al hospital.

Los edificios en Afganistán tienden a ser construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, con viviendas en áreas rurales y periféricas hechas de ladrillos de barro y madera. Muchas son de construcción precaria.

Un sobreviviente describió cómo las casas se derrumbaban ante sus ojos y la gente gritaba pidiendo ayuda.

Sadiqullah, que vive en el área de Maza Dara en Nurgal, dijo que fue despertado por un fuerte estruendo que sonaba como una gran tormenta acercándose. Como muchos afganos, usa solo un nombre.

Corrió hacia donde dormían sus hijos y rescató a tres de ellos. Estaba a punto de regresar para buscar al resto de su familia cuando la habitación se derrumbó sobre él.

"Estaba medio enterrado e incapaz de salir", dijo a la AP por teléfono desde el Hospital de Nangarhar. "Mi esposa y dos hijos están muertos y mi padre está herido y en el hospital conmigo. Estuvimos atrapados durante tres o cuatro horas hasta que personas de otras áreas llegaron y me sacaron".

Se sintió como si toda la montaña temblara, dijo.

Advierten sobre aumento de cifras

"Las operaciones de rescate están en marcha y equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul han llegado al área", dijo Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

Zaman señaló que muchas áreas no habían podido reportar cifras de víctimas y que "se esperaba que los números cambiaran" a medida que se informaran las muertes y lesiones.

El portavoz principal, Mujahid, detalló que los helicópteros habían llegado a algunas áreas, pero que el viaje por carretera era difícil.

"Hay algunas aldeas donde los heridos y muertos no han sido recuperados de los escombros, por lo que es por eso que los números pueden aumentar", dijo a los periodistas.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que el sismo agravó los desafíos humanitarios existentes en Afganistán y urgió a los donantes internacionales a apoyar los esfuerzos de ayuda.

"Esto añade muerte y destrucción a otros desafíos, incluyendo la sequía y el retorno forzado de millones de afganos de países vecinos", escribió Grandi en la plataforma social X. "Esperamos que la comunidad de donantes no dude en apoyar los esfuerzos de ayuda".

Apoyo de búsqueda y rescate

Carreteras enteras y comunidades quedaron bloqueadas y no hay acceso a pueblos y hospitales cercanos, y se reportaron 2.000 víctimas en las primeras 12 horas, dijo Sherine Ibrahim, directora en el país de la agencia de ayuda.

"Aunque hemos podido actuar rápidamente, estamos profundamente temerosos por la tensión adicional que esto tendrá en la respuesta humanitaria general en Afganistán", agregó Ibrahim. "Los recortes de fondos globales han obstaculizado drásticamente nuestra capacidad para responder a la crisis humanitaria en curso".

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó en un comunicado que las necesidades inmediatas incluyen apoyo de búsqueda y rescate, atención médica de emergencia y suministros médicos, alimentos, agua limpia y restaurar el acceso a carreteras para llegar a comunidades aisladas.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif expresó su profundo pesar por los eventos en Afganistán.

"Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias. Estamos listos para brindar todo el apoyo posible en este sentido", dijo en la plataforma social X.

Pakistán ha expulsado a miles de afganos en el último año, muchos de los cuales vivían legalmente en el país después de escapar de Afganistán como refugiados durante las últimas cuatro décadas.

Al menos 1,2 millones de afganos se han visto forzados a regresar a Afganistán desde Irán y Pakistán en lo que va del año, según un informe de junio de ACNUR.

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas perecieron.

La ONU dio un número de muertos mucho menor, de aproximadamente 1.500. Fue el desastre natural más mortífero que ha golpeado Afganistán en la memoria reciente.

El último sismo del domingo probablemente "superará la escala de las necesidades humanitarias" causadas por el desastre de 2023, según el Comité Internacional de Rescate.