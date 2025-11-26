Soldados en Guinea-Bisáu toman el poder tras golpe militar

BISÁU, Guinea Bisáu (AP) — Soldados en Guinea-Bisáu aparecieron en la televisión estatal el miércoles diciendo que han tomado el poder en el país, tras informes de disparos cerca del palacio presidencial, tres días después de las elecciones nacionales. El presidente dijo a medios franceses que había sido depuesto y arrestado.

Es el último de varios golpes militares en los últimos años en África Occidental.

"El Alto Mando Militar para el restablecimiento del orden nacional y público decide deponer inmediatamente al Presidente de la República, suspender, hasta nuevas órdenes, todas las instituciones de la República de Guinea-Bisáu", declaró Dinis N´Tchama, portavoz del alto mando militar del país, en un comunicado.

Manifestó que esto fue en reacción al "descubrimiento de un plan en curso" que busca desestabilizar el país al intentar "manipular los resultados electorales".

El "esquema fue organizado por algunos políticos nacionales con la participación de un conocido narcotraficante, y nacionales tanto domésticos como extranjeros", añadió N'Tchama, sin dar detalles.

Los soldados dijeron que están suspendiendo inmediatamente el proceso electoral actual y las actividades de los medios de comunicación, así como cerrando todas las fronteras.

Guinea-Bisáu ha experimentado cuatro golpes de Estado y numerosos intentos desde su independencia, incluido uno reportado el mes pasado. El país también ha surgido como un centro para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa.

Las elecciones presidenciales y legislativas se llevaron a cabo el domingo. Tanto el actual presidente Umaro Sissoco Embaló como el candidato de la oposición Fernando Dias da Costa se declararon ganadores el martes, aunque no se esperan resultados provisionales oficiales hasta el jueves.

Se escucharon disparos el miércoles alrededor del mediodía cerca del palacio presidencial. Un periodista de Associated Press vio las carreteras que conducen al palacio cerradas, con puntos de control manejados por soldados fuertemente armados y enmascarados.

Un funcionario del palacio presidencial relató que un grupo de hombres armados intentó atacar el edificio, lo que llevó a intercambios de disparos con los guardias. Otro funcionario del Ministerio del Interior dijo que también escucharon disparos cerca de la Comisión Electoral Nacional cerca del ministerio. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no se les permitió hablar públicamente sobre el asunto.

Un miembro del grupo internacional de observadores electorales indicó que el jefe de la comisión electoral fue arrestado y que la sede de la comisión fue sellada por el ejército.

"El presidente ha estado hablando con personas diciendo que está siendo retenido por el ejército", dijo a la AP el miembro del grupo de observación electoral. Habló bajo condición de anonimato ya que no se le permitió hablar públicamente sobre el asunto.

El medio de noticias francés Jeune Afrique citó el miércoles a Embaló diciendo que fue arrestado en lo que llamó un golpe liderado por el jefe del Estado Mayor del Ejército. Dijo que no fue sometido a violencia.

"He sido depuesto", dijo Embaló a la cadena de televisión francesa France 24.

El mandatario había enfrentado una crisis de legitimidad con la oposición diciendo que su mandato había expirado hace tiempo y que no lo reconocen como presidente.

La constitución de Guinea-Bisáu establece que el mandato presidencial es de cinco años. Embaló llegó al poder por primera vez en febrero de 2020. La oposición dice que el mandato de Embaló debería haber terminado el 27 de febrero de este año, pero el Tribunal Supremo dictaminó que debería extenderse hasta el 4 de septiembre.

Sin embargo, la elección presidencial se retrasó hasta este mes.