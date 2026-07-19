Suben a 5 mil 119 los fallecidos tras sismos en Venezuela

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CARACAS.- El número de fallecidos por los poderosos sismos que azotaron el norte de Venezuela semanas atrás ascendió a 5.119, informó el sábado el gobierno, mientras continúa la remoción de escombros. En tanto, miles de rescatistas fueron condecorados.

Perdieron familiares y compañeros, "pero se quitaron el polvo y el duelo y fueron a rescatar más vidas", destacó al anochecer del sábado la presidente interina Delcy Rodríguez mandataria tras entregar las medallas "Héroes de Venezuela" y "Héroes caninos de Venezuela" a más de 6.000 rescatistas y sus canes.

Lo hizo desde La Guaira, declarada como zona de desastre, en un acto transmitido por la televisión estatal en el que Rodríguez admitió que el impacto del doblete sísmico fue "devastador", sin embargo, aseguró que las siete zonas afectadas serán levantadas y reconstruidas.

En tanto, el balance oficial difundido en redes sociales señaló que al menos 1.350 réplicas se han registrado desde el 24 de junio cuando los dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados estremecieron esa región del país sudamericano. La cifra de heridos se mantiene en 16.740 y en más de 17. 900 las personas sin vivienda por el colapso de 190 edificios, señaló el reporte. Más de 21.000 personas están albergadas en 107 refugios temporales levantados en La Guaira, la capital Caracas y el vecino estado de Miranda, mientras el gobierno acelera el proceso de reconstrucción, compra y alquiler de viviendas.

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El Fondo Monetario Internacional informó la víspera que Venezuela accedió a unos 346 millones de dólares de su propia reserva para "necesidades humanitarias urgentes", mientras la presidenta indició en su cuenta de Telegram que se destinarán al proceso de "recuperación y reconstrucción después de la tragedia".

Los sismos, los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo, ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.