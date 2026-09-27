Sudáfrica suma 10 mujeres asesinadas

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Johannesburgo.- La policía sudafricana informó que se encontró el cuerpo de otra mujer cerca de Johannesburgo el sábado, lo que elevó a 10 el número de víctimas en una serie de asesinatos que se investiga.

La policía comenzó a investigar luego que se encontraron los cuerpos de tres mujeres en julio y agosto a una distancia de unos 7 kilómetros entre sí en el municipio de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo.

El hallazgo de seis cuerpos en Ekurhuleni durante un período de 10 días a principios de este mes avivó los temores de un asesino o asesinos en serie.

Dos mujeres fueron arrestadas y acusadas la semana pasada de asesinato en relación con el noveno cuerpo, hallado el 17 de septiembre. La policía no vinculó a las dos mujeres con ninguno de los otros asesinatos.

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El comisionado de policía, el teniente Tommy Mthombeni, declaró que los investigadores creían que el noveno asesinato fue un caso aislado, pero no podía descartar la posibilidad de que algunos de los otros casos estuvieran relacionados.