Sujeto apuñala y hiere a turistas en Grecia

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ATENAS.- Un hombre apuñaló e hirió a dos turistas el martes por la mañana cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, la mayor atracción turística de Grecia, informó la policía, en lo que parecía ser un ataque al azar.

El agresor, identificado únicamente como un hombre griego de 60 años, atacó con un cuchillo a una pareja grecoestadounidense en una calle peatonal cerca de un acceso al sitio arqueológico y junto a la entrada del Museo de la Acrópolis, al pie de la colina.

El hombre herido, de 53 años, sufrió una lesión grave en un brazo que requirió la aplicación de un torniquete, mientras que la mujer, de 48 años, sufrió heridas leves en una pierna, según la policía. Ambos fueron trasladados de inmediato en ambulancia a un hospital cercano. No se informó que ninguna de sus lesiones pusiera en peligro su vida.

El atacante fue detenido en el lugar y debía comparar en un tribunal ante un fiscal más tarde el martes para ser acusado formalmente, indicaron las autoridades. Las autoridades no proporcionarán más detalles sobre su identidad, de acuerdo a la ley griega sobre la identificación de sospechosos. La motivación del ataque no estaba clara de inmediato, pero la policía señaló que parecía sufrir problemas psicológicos.

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El ataque no provocó el cierre de los recintos, que continuaron operando con normalidad. Los medios griegos informaron que el agresor presuntamente había estado amenazando al azar a transeúntes con un cuchillo, y que la policía había sido alertada por un ciudadano.

El ataque ocurrió poco después de las 8 de la mañana, justo cuando abrió el recinto histórico. Las visitas a la Acrópolis a primera hora de la mañana son populares porque evitan el intenso calor veraniego del mediodía en la colina expuesta, donde hay poca sombra. Grecia atraviesa su primera ola de calor del verano, con temperaturas previstas de hasta 38 grados Celsius.