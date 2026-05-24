Sujeto dispara a los policías de la Casa Blanca

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Washington.- Una persona que disparó con arma de fuego contra un puesto de seguridad de la Casa Blanca murió tras ser baleado por los agentes que respondieron a la agresión, informó el sábado el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El Servicio Secreto indicó en un comunicado preliminar publicado en X que la persona en el área de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue "sacó un arma de su bolsa" poco después de las 6 pm hora del Este y comenzó a disparar. Según el Servicio Secreto, los agentes respondieron con disparos e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.

El sospechoso fue identificado como Nasire Best, de 21 años, dijo un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la investigación.

Fue la tercera vez en el último mes que se registraron disparos cerca del presidente, tras incidentes en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril y cerca del Monumento a Washington a principios de mayo.

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Un transeúnte resultó herido de bala, pero un agente policial dijo que no estaba claro si fue alcanzada por los disparos del sospechoso o por los de los agentes.

El Servicio Secreto indicó que ninguno de sus agentes resultó herido y que Trump —quien estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento— no se vio "afectado".

Periodistas que trabajaron en la Casa Blanca la noche del sábado informaron haber escuchado disparos y se les dijo que buscaran refugio dentro de la sala de ruedas de prensa.

Había evidencia del tiroteo visible en una cera justo afuera del complejo de la Casa Blanca, donde cinta amarilla de la escena del crimen se extendía por el pavimento y agentes del Servicio Secreto colocaron decenas de marcadores naranjas de evidencia en el suelo. También se inspecciona material médico, incluyendo lo que parecían ser guantes quirúrgicos morados y kits similares utilizados por médico personal de emergencia.

Los disparos del sábado se producen casi un mes después de lo que las autoridades policiales dijeron que fue un intento de asesinato del presidente el 25 de abril mientras asistía a la Cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington. Cole Tomas Allen, de California, se declaró inocente de los cargos de que intentó matar a Trump y permanece bajo custodia federal.

Días después, agentes del Servicio Secreto dispararon contra un sospechoso que dijeron que había disparado contra agentes cerca del Monumento a Washington, también cerca de la Casa Blanca. Michael Marx, de 45 años, de Texas, fue acusado en relación con el tiroteo del 4 de mayo. Un transeúnte adolescente resultó herido en ese incidente.