Suman 10 los fallecidos por temporales en Chile

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SANTIAGO.- La cifra de fallecidos por los fuertes temporales que golpean a Chile desde la semana pasada ascendió el martes al 10, mientras las autoridades mantienen las labores para localizar a por lo menos cuatro desaparecidos y brindar apoyo a más de 100.000 personas que siguen aisladas.

Según las informaciones más recientes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la contingencia también ha dejado hasta el momento 16 heridos, 3.281 personas damnificadas y otras 1.031 albergadas.

En los últimos días, el organismo ha enviado alertas de evacuación en diversas regiones del país ante el riesgo de deslizamientos de tierra, crecida de los caudales de ríos, intensos vientos, tormentas y nevascas, en lo que ya se considera como una de las peores emergencias climáticas en el país.

Los aguaceros son los más fuertes registrados en las últimas décadas en Chile. Están potenciados por El Niño , un fenómeno climático cíclico que consiste en el calentamiento de las aguas oceánicas y que altera los patrones de viento y clima a nivel mundial, provocando olas de calor, sequía o inundaciones.

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Una decena de las 16 regiones de Chile permanecen en estado de alerta. Las de Coquimbo y del Atacama, en el norte, son las más castigadas, lo que llevó al gobierno de José Antonio Kast a decretar la víspera el estado de excepción por catástrofe . Desde la madrugada, la situación se recrudeció también en la región costera de Valparaíso, ante el aumento de marejadas y subidas de los niveles de agua en ríos y embalses.

"Los cauces de los ríos no necesariamente aumentan al mismo tiempo que se está sintiendo la precipitación. La acumulación de agua en los sectores precordilleranos hace que estos cauces aumenten incluso horas después de terminado el sistema frontal", explicó en una rueda de prensa la directora del Senapred, Alicia Cebrián.

El gobierno determinó la suspensión de las clases el martes en todas las comunas de Valparaíso e instó a la población a redoblar los cuidados, elevando a casi 70 las zonas con actividades escolares suspendidas.