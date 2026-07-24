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Suman ya 11 los decesos por intervalo

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Suman ya 11 los decesos por intervalo
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      BEIJING.- Los equipos que buscan entre los escombros del deslizamiento de tierra de la semana pasada en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, hallaron tres cuerpos adicionales en los últimos días, lo que elevó el número de muertos a 11, con 50 personas que están aún desaparecidas, informaron las autoridades chinas el jueves.

      La búsqueda continúa, pero no ha habido señales recientes de vida tras los numerosos esfuerzos por detectar a más sobrevivientes del extendido del viernes en el condado Pengshui, en las afueras de la ciudad, indicó el gobierno del condado en un comunicado.

      Los equipos de respuesta encontraron ocho cuerpos poco después del fatídico intervalo, que sepultó más de 10 edificios residenciales, y 10 personas resultaron heridas.

      El trabajo de rescate ha sido "excepcionalmente difícil" debido al enorme volumen de material colapsado, que incluye muchas rocas de gran tamaño. 

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      Los equipos de búsqueda han utilizado maquinaria pesada y drones, y como parte de las labores de rescate han hecho estallar algunas de las rocas para reducirlas a pequeños fragmentos, según el gobierno del condado.

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