Taiwán aprueba Ley Básica de Inteligencia Artificial para promover desarrollo tecnológico

Taipéi, 24 dic (EFE).- El Yuan Legislativo (Parlamento) de Taiwán aprobó este martes la Ley Básica de Inteligencia Artificial (IA), una normativa que insta al Ejecutivo a promover la investigación y el desarrollo de aplicaciones de IA al tiempo que prioriza el bienestar social, la equidad digital, la innovación y la competitividad.

Según la agencia de noticias CNA, el texto legislativo estipula que la implementación de la IA debe adherirse a siete principios fundamentales: sostenibilidad y bienestar, autonomía humana, privacidad y gobernanza de datos, ciberseguridad y protección, transparencia, equidad y no discriminación, y responsabilidad.

La Ley Básica, adoptada con el apoyo de los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que cuentan con mayoría parlamentaria, también designa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC) como la autoridad rectora en materia de IA.

El gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), por su parte, expresó sus objeciones respecto al texto, puesto que las leyes básicas tradicionalmente no especifican una autoridad competente.

La normativa contempla la creación, por parte del Yuan Legislativo, de un comité nacional de estrategia de IA, encabezado por el primer ministro e integrado por académicos, representantes de la industria, jefes de agencias gubernamentales y autoridades locales, con el mandato de formular directrices para el desarrollo de esta tecnología y reunirse al menos una vez al año.

Asimismo, la nueva ley exhorta al Ejecutivo a asignar fondos para la investigación en torno a la IA y a proporcionar asistencia y subsidios para el desarrollo, la capacitación, las pruebas y la validación de la IA, según CNA.

Hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán se ha visto fuertemente beneficiado por el auge de la IA y de la computación de alto rendimiento: el PIB local anotó un avance del 8,21 % en el tercer trimestre de este año gracias al tirón de las exportaciones.

El Gobierno prevé que la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica generen cientos de miles de empleos y billones de dólares taiwaneses en producción en las próximas décadas, mientras aspira a situar a la isla entre los cinco principales desarrolladores de inteligencia artificial en el mundo.